Se han hecho un poco de rogar pero ya están aquí. Steam ha iniciado su temporada de ofertas de invierno, y lo ha hecho con una cuidada selección de juegos a precios muy atractivos. Para que la promoción sea todavía más interesante la plataforma de Valve ofrece, además, packs de juegos que forman franquicias completas a un precio todavía más reducido, y ha activado una promoción que nos permitirá conseguir objetos estéticos para utilizarnos en las salas de chats.

Pero esto no es todo, si acumulamos 5.000 fichas (un euro son 110 fichas, así que tendríamos que gastar 45,45 euros) podremos conseguir un cupón de descuento de 4,50 euros en nuestra próxima compra. No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que no impone una compra mínima para poder canjearlo y que hay muchos títulos interesantes por menos de 10 euros.

Como de costumbre la lista de juegos en oferta es inmensa, pero quiero compartir con vosotros algunos de mis favoritos para que tengáis un guión con el que empezar a disfrutar de las ofertas de invierno de Steam. Os invito, como de costumbre, a que compartáis con nosotros a través de los comentarios otras ofertas interesantes que hayáis encontrar y que no sean demasiado evidentes. Recordad que las ofertas acaban el 2 de enero.