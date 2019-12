GTA VI llegará en 2021 y podría ser exclusivo para PS5 y Xbox Series X

Es uno de los juegos más esperados de Rockstar, y también uno de los que más se está haciendo de rogar. GTA VI ha sido objeto de numerosas filtraciones desde hace años y por desgracia ninguna de ellas se ha confirmado, pero una nueva información refuerza los rumores que apuntaban a un lanzamiento en 2021.

No es la primera vez que se baraja esa fecha como posible, ¿pero tiene sentido? Lo cierto es que sí. Sony y Microsoft tienen previsto lanzar Xbox Series X y PS5 a finales de 2020, así que la llegada de GTA VI en algún momento de 2021 tiene todo el sentido del mundo, aunque hablando de Rockstar ya sabemos que no hay nada definitivo y que siempre pueden producirse retrasos más o menos marcados.

Otro detalle interesante, más allá de la fecha de lanzamiento, es que se están reforzando las informaciones que lo posicionan como una exclusiva para la nueva generación. Esto quiere decir que, según varias fuentes, GTA VI llegará en 2021 y que solo estará disponible para PS5 y Xbox Series X, es decir, que no habrá una versión para PS4 y Xbox One.

Personalmente no lo veo como algo imposible, pero creo que sería un error por parte de Rockstar, así que no creo que vayan a ir en esa dirección. Os explico por qué. La base de usuarios que tienen PS4 y Xbox One es enorme, y lanzar un juego triple A con un desarrollo tan costoso como el que habrá tenido GTA VI de forma exclusiva en PS5 y Xbox Series X obliga a renunciar a esa gran base de usuarios.

Dicho de una manera más simple, si lanzas un producto que ha costado mucho dinero y lo pones a disposición de 140 millones de personas tendrás más posibilidades de rentabilizarlo que si lo limitas a un mercado de 10 millones de personas. Desarrolladores y publicadores tienen como objetivo prioritario la monetización de sus juegos, y omitir a PS4 y Xbox One sería para Rockstar casi como «dispararse en un pie».

No hay duda de que un desarrollo exclusivo centrado en la nueva generación tendría ventajas importantes, ya que permitiría a Rockstar omitir todas las limitaciones que impone la generación actual y dar forma a un título más atractivo a nivel técnico, pero no les compensaría a nivel de ventas.

Es probable que Rockstar repita la estrategia que vimos con las entregas anteriores y que realice un lanzamiento gradual en diferentes plataformas. Si esto se confirma el lanzamiento de GTA VI en 2021 podría estar limitado a PS4 y Xbox One, y posteriormente veríamos su llegada a las consolas de nueva generación. Como ocurrió con GTA V el PC sería la última plataforma en recibir esa nueva entrega.