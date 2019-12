Pete Lau quiere que el OnePlus 8 sea el smartphone más bonito

El CEO de OnePlus, Pete Lau, sabe cómo generar expectación e interés hacia los smartphones de su compañía. Recientemente el ejecutivo ha asegurado que la nueva familia de smartphones OnePlus 8, cuyo lanzamiento se espera para mayo de 2020, será la más «bonita» que han lanzado hasta el momento.

Cuando hablamos de diseño el criterio personal de cada uno añade un toque de subjetividad que hace que sea imposible, en la mayoría de los casos, llegar a un acuerdo general. Puede que para muchos de nosotros los OnePlus 8 no se conviertan en los smartphones más bonitos de su generación, pero lo cierto es que en general la compañía china ha sabido jugar sus cartas y ha dado forma a terminales atractivos que han logrado ganarse el interés y el favor de los consumidores.

A título personal debo decir que el smartphone que más me ha gustado en términos de diseño de todos los que ha lanzado hasta ahora la compañía china ha sido el OnePlus X en color «champagne», y el que menos me ha gustado ha sido el OnePlus 3. Las series más actuales no lucen mal, pero no han terminado de gustarme de verdad.

Tres versiones del OnePlus 8

Con el paso de los años la compañía que dirige Pete Lau ha ido cambiando de estrategia de una manera cada vez más clara. En sus orígenes debutaron con un único terminal y plantearon, además, un modelo de distribución muy limitado basado en invitaciones. A partir de ahí fueron cambiando su enfoque hasta acabar lanzando cuatro terminales en un año, dos en mayo y otros dos en octubre.

En 2020 se producirá un nuevo cambio de estrategia, ya que veremos un total de tres versiones del OnePlus 8: una «lite», el modelo «estándar» y la variante «Pro». Podemos esperar pequeños cambios a nivel de diseño entre esas tres versiones, así como diferencias a nivel de especificaciones. El modelo «lite» debería estar concebido como una variante «económica» y podría posicionar en la franja de los 499 euros, mientras que el modelo «estándar» debería quedar entre los 599 y los 649 euros. Finalmente el modelo «Pro» rondará los 749 euros. Tened en cuenta que son precios aproximados, y que podríamos ver pequeñas variaciones tanto al alza como a la baja.

Por lo que respecta a las especificaciones de estos nuevos terminales tenemos una importante sorpresa que daros, y es que el modelo «lite» estará equipado con un SoC MediaTek Dimensity 1000, un chip muy potente que está preparado para ofrecer un gran rendimiento a nivel CPU y GPU, y que soporta, además, conectividad 5G. Vendrá acompañado de 8 GB de memoria LPDDR4X.

Los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro contarán con un Snapdragon 865, montarán hasta 12 GB de memoria LPDDR5 y vendrán con 128 GB de capacidad de almacenamiento en su configuración base. En el vídeo que acompañamos al final del artículo podéis ver el diseño que utilizarán los nuevos terminales de la compañía china, y sí, el frontal es muy parecido al que hemos visto en los Galaxy S11.