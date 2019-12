OnePlus 8 Lite será uno de los móviles inteligentes de la firma china para 2020, de acuerdo con una exclusiva de 91mobiles que ofrece además renders y vídeo de cómo podría ser este terminal. Será novedad por la vuelta a los orígenes, el primero de gama media desde hace cuatro años.

OnePlus fue fundada en 2013 por el anterior vicepresidente de Oppo (y otros) y supuso un soplo de aire fresco por la buena relación entre prestaciones y precio de sus móviles inteligentes y su sistema derivado de una de las ROM alternativas más interesantes, CyanogenMod.

Tras el lanzamiento de su tercer terminal, OnePlus X, la compañía comenzó una escalada en precios notable desde la estrategia inicial, hasta el punto que el último modelo OnePlus 7T Pro tiene un precio oficial de 759 euros. Todo indica que OnePlus retomará la senda de la gama media al menos con algún modelo.

OnePlus 8 Lite sería la versión «económica» de los OnePlus 8. No tendría características llamativas como la pantalla curva de éstos ni el panel OLED con frecuencia de actualización de 90 Hz o superior. En todo caso el apellido ‘lite’ no correspondería con su tamaño ya que se habla de una diagonal de 6,4 o 6,5 pulgadas y unas dimensiones de 159.2 x 74 x 8.6 mm.

Su sistema de cámaras también se reduciría a una principal con doble sensor y una frontal alojada en una perforación en la pantalla. No vemos un sensor de huellas físico, lo que indica iría alojado en la misma pantalla. Vemos un puerto USB Tipo C, pero no un conector para auriculares, una tendencia que parece se instalará definitivamente en la industria del móvil.

OnePlus 8 Lite llegaría al mercado en el primer semestre de 2020 y podría llenar el vacío para aquellos clientes que recuerdan sus orígenes de terminales con precio contenido o simplemente a quienes les gusta el software de OnePlus pero no pueden justificar el desembolso en un hardware de gama alta que no ha dejado de crecer desde hace cuatro años.

El terminal no está confirmado, pero tiene todo el sentido. Otras compañías más grandes como Samsung han reforzado este año su gama media y esperamos Apple también lo haga con alguno de los iPhones de 2020.