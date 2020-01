Disney+ adelanta el estreno de dos series de Marvel para 2020

Si bien Dinsey+ ya había adelantado todos los estrenos previstos de Marvel hasta el año que viene, parece ser que 2020 no sólo contará con el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, la serie protagonizada por estos dos secundarios de la saga Capitán América, sino que también nos traerá de forma adelantada la esperada WandaVision.

Sin embargo, este anuncio ha llegado con una enorme falta de información, y es que todavía no hay ninguna fecha de estreno específica para esta serie, que fácilmente podría convertirse en la primera serie Marvel de este año.

Y es que también sin una fecha concreta, el estreno de The Falcon and the Winter Soldier no está previsto hasta los meses de otoño, dejando un gran espacio entre el sí fechado estreno de la película Black Widow, que llegará a los cines el próximo 1 de mayo.

Con este adelanto, parece que Dinsey+ trata de recuperar parte de ese terreno que, tras el final de la primera temporada de The Mandalorian, había acabado a parar en un todavía más exitoso estreno de The Witcher en Netflix.

De igual manera, todo apunta a que la compañía aproveche alguna fecha cercana al próximo 31 de marzo, momento en el que la plataforma comenzará a estar disponible en toda Europa (con la excepción de los Países Bajos, donde ya se estrenó el pasado es de noviembre).

Recordar además que WandaVision era uno de los estrenos más controvertidos reservados por Marvel, ya que además de ahondar en la relación personal entre ambos personajes, la trama principal se centrará en los sucesos ocurridos después de Vengadores: Endgame, y servirá a su vez como un puente para explicar la aparición de Wanda en la próxima película de Doctor Strange: in the Multiverse of Madness, que tenía prevista su llegada a la gran pantalla para el 7 de mayo de 2021.

Y es que de hecho esta serie apunta a ser el nuevo nexo de unión para las películas y series de Marvel, supliendo así el vacío que ha dejado el final de la saga de los Vengadores.