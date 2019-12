La segunda temporada de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno

The Mandalorian se ha convertido en el gran éxito del estreno de Disney+. Este peculiar “western espacial” ambientado en el universo de Star Wars parece estar dejando satisfechos tanto a fans de la franquicia como a los neófitos, siendo posiblemente la producción audiovisual (entre series y películas) basada en Star Wars que mejor acogida ha tenido en muchos años, cosa que queda reflejada en las excelentes críticas.

Que The Mandalorian (El Mandaloriano) era la gran punta de lanza del estreno de Disney+ era algo que se veía de lejos, pero incluso con esas la serie parece haber superado las expectativas de la factoría tras Mickey Mouse, así que la aparición de una segunda temporada estaba cantada. Ahora, Jon Favreau, creador de la serie que nos ocupa en esta entrada, ha anunciado la fecha aproximada del estreno de la segunda temporada: otoño de 2020. No, no hay fecha exacta, así que esto podría ser un as que Disney se estaría guardando bajo la manga o un intento de darse un margen por si hay algún posible retraso.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

La primera temporada de The Mandalorian se estrenó el 12 de noviembre junto al servicio de vídeos bajo demanda Disney+, pero los episodios no fueron estrenados todos a la vez, sino que han ido apareciendo poco a poco, con el último estrenado hace relativamente poco. Viendo el gran éxito que ha tenido sin estar oficialmente disponible a nivel mundial, está claro que The Mandalorian se ha postulado como una de las grandes marcas para atraer usuarios a Disney+, plataforma que apunta a ser un duro rival para Netflix, HBO y Amazon debido a que tiene detrás al mayor gigante de producción audiovisual del mundo, abarcando además una enorme cantidad de licencias (producciones de Disney, Marvel, Star Wars, etc).

Protagonizada por Pedro Pascal (Narcos y Juego de Tronos) y ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de un pistolero solitario en las aventuras que protagoniza en los confines de la galaxia, fuera de la autoridad de la Nueva República.