Xiaomi, Vivo y Oppo avanzan en su sistema de transferencia de datos inalámbrico y rápido

Tres de los fabricantes de smartphones chinos más destacados, Vivo, Xiaomi y Oppo, unieron sus fuerzas el pasado verano para crear la Peer-to-Peer Transmission Alliance con el propósito de construir una especie de “AirDrop para Android”, o lo que viene a ser lo mismo, un nuevo sistema de trasferencia inalámbrica de datos para Android sin necesidad de apoyarse en aplicaciones adicionales, el uso de datos móviles o el Internet móvil.

La Peer-to-Peer Transmission Alliance, según ha contado Xiaomi en una de sus cuentas oficiales de Twitter, tiene tres objetivos:

Xiaomi, OPPO and vivo have joined forces to take their Peer-to-Peer Transmission Alliance global, bringing:

1⃣Seamless cross-brand file transfer

2⃣Support transfer of multiple formats

3⃣Protocol for high-speed and stable wireless transfer

Welcome more phone brands to join us! pic.twitter.com/NPSrGTc6lX

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) 2 de enero de 2020