ECS anuncia los mini-PCs Liva Z3 Plus y Liva Z3E Plus con soporte para Intel Comet Lake

El CES 2020, como todos los años, es el primer gran escaparate de la tecnología mundial. Además de procesadores e Inteligencia Artificial, en la citada conferencia también se verán muchos modelos de ordenadores en distintos formatos, como los mini-PCs de ECS Liva Z3 Plus y Liva Z3E Plus con tecnología Comet Lake U de Intel.

Profundizando en las características, el ECS Liva Z3 Plus tendrá unas dimensiones de 12,7 centímetros de ancho, 11,68 centímetros de profundidad y 3,56 centímetros de alto con soporte para hasta un Intel Core i7 de décima generación (Comet Lake) como procesador, 32GB de RAM DDR4 2400 o DDR4 2666 (cuenta con dos ranuras), soporte para SSD en formato M.2, Wi-Fi 802.11ax y Bluetooth 5.0. Por su parte, el ECS Liva Z3E Plus tendrá una altura ligeramente mayor, de unos 5,33 centímetros, para así soportar un disco de almacenamiento de 2,5 pulgadas (disco duro mecánico o SSD) en adición al SSD en formato M.2.

A nivel de conexiones ambas computadoras incluyen 2 puertos Gigabit Ethernet, un mini DisplayPort, HDMI 2.0, tres USB 3.1 de Primera Generación Type-A (rectangulares), un USB 3.1 de Primera Generación Type-C, un jack de 3,5 milímetros para soportar tanto altavoces como auriculares, cuatro micrófonos digitales para interacciones de voz y un conector DC para la corriente. Por su parte, el ECS Liva Z3E Plus suma a todo lo anterior dos puertos COM y soporte opcional de entrada de HDMI para aquellos usuarios que tengan la intención de capturar vídeo.

ECS ha dicho que los mini-PCs Liva Z3 Plus y Liva Z3E Plus están preparados para soportar entrada de voz para Amazon Alexa y la tecnología de memoria Intel Optane. Se espera que soporten tanto Windows 10 como Ubuntu (Linux), pero desde el fabricante avisan en modelos ya comercializados que solo dan soporte para el sistema de Microsoft. De momento no se tienen datos ni orientativos sobre la fecha de lanzamiento y el precio, pero posiblemente esas incógnitas queden despejadas dentro de poco, cuando sean presentados en el CES 2020 que se celebrará en la ciudad estadounidense de Las Vegas.