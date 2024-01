Apple tiene un problema, y muy serio, con AirDrop

A la hora de hablar de los aciertos de Apple, siempre suelo incluir AirDrop en esa lista. Este servicio debutó en MacOS X 10.7 y en iOS 7,1, si bien es cierto que en su primera implementación ambas versiones no eran compatibles, por lo que solo era posible realizar transferencias entre iOS e iOS y entre MacOS X y MacOS X, no cruzadas entre ambas plataformas. No obstante, esto quedó solventado tras años después con Yosemite, en 2014. Desde entonces, los usuarios de dispositivos de Apple han contado con un sistema rápido y sencillo para transferir activos entre los mismos, supuestamente de manera segura.

Esto es algo que mencioné, recuerdo, cuando Google anunció la llegada de Nearby Share a Windows, proporcionando de este modo una experiencia similar a la de AirDrop para los usuarios de Windows y Android, un movimiento bastante acertado pero que, como ya comenté en aquel momento, llegaba años después de que Apple ya contara con una función para tal fin. Sin embargo, visto lo visto, me parece que me tengo que comer mis palabras sobre AirDrop, y concederle bastante más valor a Nearby (que, por cierto, pronto pasará a llamarse Quick Share, tal y como te contamos aquí).

La sorpresa ha saltado, inicialmente, cuando un instituto forense chino ha hecho público que han logrado romper el cifrado de AirDrop y que, en consecuencia, pueden obtener acceso a las operaciones de los usuarios. Solo por esto, ya nos encontramos ante un enorme problema. No obstante, siempre he dicho que los problemas de seguridad son inevitables, y que lo verdaderamente determinante es la reacción de las partes implicadas. Es decir, que Apple debería responder, en horas, con una actualización de sus sistemas operativos que subsane las posibles deficiencias.

Pero entonces, ¿es este problema de seguridad la razón por la que hoy me muestro especialmente crítico con Apple? Pues no, no lo es. El motivo de mi particular enfado es que si los investigadores chinos han afirmado que han empleado esta vulnerabilidad para rastrear a usuarios, ahora sabemos que otros investigadores de seguridad ya informaron a Apple sobre el problema de AirDrop en 2019, según publica CNN. Es decir, que Apple ha tenido más de cuatro años para resolverlo, pero debían estar demasiado ocupados haciendo alguna otra cosa.

Al saber esto me ha resultado imposible no acordarme del problema de sus sistemas operativos con el uso de redes VPN, del que te informamos hace solo unos pocos meses, o peor aún, del problema específico de iOS con las VPN que, pese a haber sido identificado en iOS 13, no había sido resuelto aún cuando se publicó dicha noticia, a puertas de iOS 16. Una muesca más que, de nuevo, ataca directamente a algo por lo que Apple siempre había sacado pecho, y es por la seguridad de sus plataformas y la protección de la privacidad de sus usuarios.

Ahora todo el mundo reclama a Apple que actúe con la máxima celeridad para solucionar el problema de AirDrop, y estoy totalmente de acuerdo con esas peticiones, pero creo que una vez solventado el problema, Cupertino tendría que dar explicaciones sobre cómo es posible que, teniendo conocimiento de este problema de seguridad desde 2019, no lo hayan solventado hasta el momento. Porque no sé qué pensarás tú, pero a mí me parece inaceptable.