Microsoft recuperará definitivamente los Service Pack para Windows en Windows 10 20H2, la segunda actualización del sistema operativo con lanzamiento esperado para el próximo otoño, según cuentan en Windows Latest citando fuentes internas.

Como sabes, Microsoft resucitó en 2019 estos paquetes de servicio que se emplearon en Windows 7 y sistemas anteriores para recuperar el control de las actualizaciones de Windows 10, aumentar la calidad de software y solventar las desastrosas actualizaciones que en términos de estabilidad tuvimos que sufrir consumidores y empresas, y que ilustraron un grave problema en el proceso de prueba del sistema y en su control de calidad.

De esta forma, el año pasado entregó una actualización mayor en primavera y un pack de refuerzo en otoño, sin entrega de nuevas características y centrado en mejorar la estabilidad y el rendimiento con una actualización más pequeña, sencilla y rápida de implementar. Aunque en ese momento se explicó como un ajuste para los cambios que estaba haciendo al mover Windows a Azure, la adopción del ciclo de desarrollo basado en «semestres» que la plataforma en nube ya está utilizando y el adelanto de las RTM, la información que llega ahora es que estos cambios podrían repetirse.

Mejor Service Pack para Windows que errores masivos

El nuevo modelo de “Windows-como-servicio” implementado para Windows 10 facilita el desarrollo, la adicción de características y soporte a nuevas tecnologías. En definitiva, mantener al día al sistema con un núcleo base y constante evolución mediante un método rolling release similar al que emplean las distribuciones GNU/Linux.

Esa era la idea inicial, pero todo indica que Microsoft no la puede mantener y se apunta un cambio en la distribución de Windows 10 y en su proceso de desarrollo. Por él han estado clamando analistas, empresas y consumidores a la vista del fiasco en estabilidad. Así, de la idea original de entregar dos actualizaciones anuales mayores se pasaría a una sola con lanzamiento en primavera, más el refuerzo de un Service Pack adicional en otoño para mejorar el rendimiento y la estabilidad de ésta, pero sin añadir nuevas características.

En nuestra opinión, Microsoft acierta con el cambio en el modelo de distribución. Si no se puede garantizar la necesaria estabilidad (como hemos comprobado), sea porque Microsoft no cuenta con los medios suficientes o porque simplemente el ecosistema de Windows es tan gigantesco que no se puede garantizar que cada equipo, componente, interfaz o aplicación funcione correctamente con nuevas características cada seis meses, mejor pasar a un ciclo de actualización mayor/menor que permita un tiempo de prueba más amplio y limite errores. Esto es ciertamente algo que los administradores de TI apreciarán, ya que dos actualizaciones de funciones cada año probablemente sean demasiadas para el mundo empresarial. Y lo mismo podemos decir de un escritorio de consumo. Mejor menos novedades, pero mayor calidad en el desarrollo.

La noticia no está confirmada por Microsoft, pero está respaldada por el reciente anuncio que el «anillo rápido» del programa Windows 10 Insider ya no probará compilaciones vinculadas a lanzamientos reales, sino que se centrará más en las características de prueba que pueden o no lanzarse en cualquier momento en el futuro. El objetivo es el conocido, limitar los errores de las actualizaciones y mejorar la calidad de software en Windows.