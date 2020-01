El smartphone «gaming» Black Shark 3 incluirá hasta 16GB de RAM

Diversos rumores apuntan a que Xiaomi estaría preparando el Black Shark 3, la tercera generación del smartphone centrado en la ejecución de videojuegos creado por su subsidiaria.

El Black Shark 3, al igual que los modelos anteriores, no solo pretende ejecutar con garantías los videojuegos más corrientes en el mercado de la movilidad, sino que además quiere abarcar aquellos que exploten en serio las posibilidades de Unity 3D y los que estén construidos con Unreal Engine, por lo que estaríamos hablando de títulos exigentes en cuanto a consumo de recursos.

Lo expuesto en el párrafo anterior quiere decir que estamos ante un smartphone tope gama, con características muy elevadas en cuanto a potencia y capacidad. Si la generación anterior de Black Shark incluyó un máximo 12GB de RAM, los rumores apuntan a que la tercera podría incorporar hasta 16GB de RAM junto a soporte para redes 5G. Esto se ha podido saber debido a que el dispositivo ha llegado a las manos del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China.

De confirmarse estos datos, el Black Shark 3 sería el primer smartphone en incluir 16GB de RAM, y es que en los últimos tiempos se están viendo bastantes modelos de móviles con una cantidad de RAM igual o superior al del ordenador medio, cosa que responde más al marketing que a una necesidad, debido a que los contextos en los que tanta RAM se podría justificar son muy pocos (como la mencionada ejecución de juegos con gráficos 3D avanzados).

Obviamente, no estamos ante un producto orientado al público general, sino más bien a los pocos hardcore gamers con los que cuenta el mundo de la movilidad, si bien estos en un futuro no muy lejano podrían ser bastante más ante el empuje del juego en la nube y la presencia de juegos nativos cada vez más exigentes. Por ahora no se saben otros aspectos como el SoC, que podría ser un Qualcomm Snapdragon 865 viendo el perfil del dispositivo, ni el precio, aunque aquí tenemos la referencia de que la versión más básica del Black Shark 2 Pro cuesta 600 dólares en la tienda oficial.