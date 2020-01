Por fin has llegado a casa y estás preparado para instalar y configurar tu nuevo router. Estás deseando empezar a disfrutar de sus funciones avanzadas y de su rendimiento, ¿pero tienes claras todas las cosas que debes hacer (y las que no) para conseguir una configuración óptima?

Si has respondido que no tranquilo, en este artículo te vamos a dejar cinco claves sencillas pero muy importantes para que tu nuevo router que bien configurado, y también compartiremos contigo tres cosas que debes evitar si quieres disfrutar de una buena experiencia de uso y evitar problemas.

Como siempre os invito a dejar cualquier duda que tengáis en los comentarios, estaremos encantados de ayudaros a resolverla.

1-Debes actualizar el firmware de tu nuevo router

Lo más probable es que tu nuevo router lleve un tiempo en stock, incluso a pesar de que es de nueva generación, y que debido a eso venga con un firmware preinstalado que haya quedado obsoleto. Por ello el primer paso nada más conectarlo debe ser buscar actualizaciones.

Las actualizaciones de firmware suelen traer novedades interesantes que no solo mejoran el rendimiento del router, sino que además pueden resolver errores y fallos de seguridad, y también introducen en algunos casos nuevas funciones y características.

Mantener el router actualizado durante toda su vida útil es, además, fundamental para disfrutar de una buena experiencia de uso. Os recordamos que los routers FRITZ!Box permiten automatizar las actualizaciones, lo que simplifica su gestión y su utilización.

2.-Modifica la contraseña y el nombre de usuario

Muchos routers vienen de fábrica con nombres y contraseñas genéricas que son las primeras que utilizan los cibercriminales. Entre ellas se encuentran algunas tan conocidas como «user» o «admin» y la infame combinación «1234».

Si mantenemos esos ajustes estamos corriendo un riesgo innecesario que podría costarnos muy caro. Para cambiar el usuario y la contraseña solo tenemos que introducir 192.168.1.1 en la barra de direcciones del navegador. Nos aparecerá la interfaz de nuestro router y tendremos que introducir el usuario y la contraseña por defecto para entrar al menú de ajustes, donde podremos cambiarlos.

Os recomiendo utilizar una contraseña que sea larga y que cuente, al menos, con un número y un símbolo especial.

3-Oculta la red Wi-Fi de tu nuevo router

Es una buena opción, ya que nos permite añadir una capa de seguridad bastante útil que nos ayudará a mantener fuera a posibles intrusos. Es especialmente efectiva contra atacantes poco experimentados, un tipo que es, al final, el más habitual cuando hablamos de redes domésticas.

Cuando ocultamos nuestra red Wi-Fi esta dejará de aparecer como una red disponible cuando un dispositivo o un PC realice un escaneo para buscar redes en su radio de alcance. Para conectarse a nuestra red los intrusos no solo tendrán que conocer la contraseña, sino también el nombre de la misma, y deberán introducirlo de forma manual.

Si esto te supone un problema porque recibes muchas visitas recuerda que con los FRITZ!Box puedes crear redes para invitados de una manera sencilla, lo que te permitirá mantener esta capa de seguridad sin problema.

4-Cambia la contraseña de tu red

Con esto podemos reforzar todavía más la seguridad de nuestro nuevo router. Es un proceso bastante sencillo, ya que podemos hacerlo directamente a través del menú de ajustes del router.

A la hora de cambiar la contraseña tened presentes los consejos que os dimos anteriormente. Utilizad una contraseña larga y que combine números y caracteres especiales para que sea prácticamente imposible de romper.

Si tenéis dudas y necesitáis un ejemplo concreto no os preocupéis, os dejo dos tipos de contraseñas que pueden serviros como ejemplo de modelo seguro:

La casa 1 rota viene mejora por -.

El caballo escribe 2 libro *.

5-Destactiva la opción WPS de tu nuevo router

La opción WPS, siglas en inglés de Wi-Fi Protected Setup, es un sistema que permite vincular fácilmente dispositivos inalámbricos a nuestro router mediante la pulsación de un botón.

No hay duda, aporta una mayor comodidad, pero también implica un riesgo para la seguridad debido a las vulnerabilidades que han ido apareciendo desde que se produjo su implementación en 2007.

Es importante tener claro que las posibilidades de que un usuario particular sufra un ataque directo a través de esas vulnerabilidades en WPS son mínimas, pero representa un peligro real y por ello es mejor deshabilitarlo. Podemos hacerlo a través de la interfaz de configuración del router.

Y tres cosas que no debes hacer con tu nuevo router:

1.-Colocarlo en esquinas y rincones alejados del centro del hogar, ya que estaremos potenciando la aparición de zonas muertas. mejorar nuestra conexión Wi-Fi sin esfuerzoColocar bien el router nos ayudará a .

2.-Omitir durante largos periodos de tiempo las actualizaciones de firmware. Nos perderemos nuevas funciones y mejoras, y podríamos quedar expuestos a fallos de seguridad.

3.-Mantener la configuración que trae por defecto durante varios días. Puede que no tengas tiempo de cambiarla el primer día, pero no te dejes llevar por la pereza y la mantengas mucho tiempo, podrías acabar teniendo algún invitado no deseado.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!