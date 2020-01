Es oficial, Lisa Su confirmó recientemente que están trabajando en AMD Radeon Big Navi, un nombre con el que la CEO de la compañía de Sunnyvale se refiere a la próxima GPU tope de gama que potenciará sus tarjetas gráficas de gama alta de nueva generación.

Durante las últimas semanas han surgido muchos rumores que han generado cierta confusión, y hoy queremos poner un poco de orden entre todas esas informaciones y dejaros un resumen simplificado y fácil de entender que os ayudará a tener claro qué podemos esperar realmente de AMD Radeon Big Navi.

Para que este artículo os resulte más sencillo de consultar vamos a adoptar un modelo de preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla igualmente en los comentarios.

¿Qué especificaciones tendrá AMD Radeon Big Navi?

Es la primera pregunta que debemos hacernos. Tened en cuenta que cuando hablamos de especificaciones lo hacemos en general, es decir, haciendo referencia no solo al conteo de shaders y demás puntos clave de la GPU, sino también al proceso de fabricación y a la arquitectura.

AMD Radeon Big Navi estará basada en la arquitectura RDNA 2, una revisión de la arquitectura RDNA que eliminará todas las reminiscencias de la arquitectura GCN que mantuvo esta última. Uno de los cambios más importantes que traerá esto será la superación definitiva de las limitaciones establecidas tanto a nivel de shaders por unidad de computación (64 por cada una) y de motores de geometría (64 unidades de rasterizado como techo).

Junto a esos cambios también cabe esperar un aumento del rendimiento bruto. Con el salto a la arquitectura RDNA en AMD lograron un aumento aproximado del 25% frente a GCN, y se rumorea que con RDNA 2 la mejora podría llegar al 50%. Es una estimación muy optimista, tanto que me resulta difícil de creer. Personalmente me inclino más a pensar que veremos un aumento medio del 30%.

Pero las mejoras no se limitarán al aumento del rendimiento. Debemos recordar que AMD Radeon Big Navi dará el salto al proceso de 7 nm+, lo que debería contribuir a mejorar la eficiencia, y que contará con soporte de las últimas tecnologías del sector, incluyendo el sombreador de tasa variable y trazado de rayos acelerado por hardware.

Con todo esto claro estamos en condiciones de entrar a repasar las especificaciones clave que podría traer AMD Radeon Big Navi en su configuración completa:

Núcleo gráfico Navi 23 en 7 nm+.

5.120 shaders.

320 unidades de texturizado.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 384 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

Hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

Posible rendimiento y precio de AMD Radeon Big Navi

Numerosas fuentes aseguran que esta GPU conseguirá doblar el rendimiento de la Radeon RX 5700 XT. De nuevo estamos ante una previsión muy optimista, aunque en este caso creo que justificada, siempre que se cumplan las posibles especificaciones que hemos visto en el apartado anterior.

Para que os hagáis una idea de lo que supondría esto basta con hacer una sencilla comparativa. Actualmente la RTX 2080 Ti rinde, de media, un 50% más que una Radeon RX 5700 XT. Pues bien, si la AMD Radeon Big Navi dobla el rendimiento de esta última acabaría siendo mucho más potente que el actual tope de gama de NVIDIA.

En ese escenario una RTX 2080 Ti Super no tendría sentido, ya que no sería lo bastante potente como para igualar el rendimiento del tope de gama de AMD. Si llegáramos a esa situación NVIDIA no tendría más opción que responder directamente con la serie GeForce RTX serie 30, cuya presentación se espera para el próximo mes de marzo.

Con respecto al precio la compañía de Sunnyvale buscará ofrecer un valor competitivo con AMD Radeon Big Navi, lo significa que podría llegar al mercado con un precio de entre 800 y 1.000 euros. Su lanzamiento se espera para la segunda mitad de 2020.

Más información: Videocardz.