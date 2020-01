Novedades VOD 04/20: ‘Star Trek: Picard’, el némesis revive en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y nos vamos a las estrellas con Star Trek: Picard, la nueva serie basada en la popular franquicia de ciencia ficción. Pero si no te interesa, han salido otro montón de cosas.

Amazon Prime Video

Dos semanas después de su último top, Amazon Prime Video vuelve a copar la cabecera de la sección con Star Trek: Picard, que de hecho es el único lanzamiento original de la plataforma para esta semana. Por lo demás, la tónica de siempre: películas y más películas entran en el catálogo.

Coproducida por CBS y Amazon Studios, Star Trek: Picard es la continuación directa de Star Trek: Némesis, la última de las películas de la tripulación que en parte vuelve ahora a la acción de la mano de su artero capitán, Jean-Luc Picard, protagonizado por el veterano actor británico Patrick Stewart; continuación por lo tanto de Star Trek: The Next Generation, una de las series más largas y aclamadas de la franquicia. Al frente de la producción está Alex Kurtzman, responsable entre otras de las dos primeras películas de Star Trek dirigidas por J. J. Abrams y creador también de Star Trek: Discovery, la serie de BSC y Netflix con la que esperemos que no compita en tono, y no porque sea mala, sino porque sería deseable que la acción de Discovery quede un poco relegada en favor del estilo más intelectual del que hizo gala La nueva generación. Lo iremos descubriendo a capítulo por semana.

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T20)

Entra en catálogo:

1911

7 Below

Amateurs

American Girls (100 chicas)

Black Rose

Blood Money

Boone, el cazarrecompensas

Campeones

Checkmate

Corazón a corazón (Miniserie)

Crónica de una mentira

Código 46

Déjate Lleva

Educación Siberiana

El Ejército olvidado (Miniserie)

El Mosquetero

El hombre de la cabina de cristal

El pirata

El poder de un sueño

Exit Speed

Hasta donde los pies me lleven

Huida desesperada

La Primera Purga: La Noche de las Bestias

La primera ola

La tortuga roja

La vaca

Little fish

Los cien pasos

Los inmortales 3: El hechicero

Los mejores amigos del mundo

Man on the Moon

Más allá del deber

Mi Napoleón

Mi ex, mi novia, y yo

Natural Selection

Pixel Theory

Point Blank

Red

Rescate en Damasco

Resistencia

Resurrección

River Queen

Salir del armario

Showdown in Manila

Some Voices

Techo y comida

Vatel

Vicious

Vidas Secretas (T1)

Vigilante Diaries

Netflix

Netflix llega como es habitual con un aluvión de estrenos originales o exclusivos, aunque como también es habitual, predomina el relleno. Una advertencia amistosa: huye de Los Caballeros del Zodiaco.

Más ciencia ficción, pero también fantasía y algo de terror es lo que ofrece Netflix con su lanzamiento más sonado para esta semana: La facción Octubre, una serie en la que un viejo cazador de monstruos y su familia se verán envueltos en todo un drama.

Netflix estrena esta semana también la tercera temporada de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, la bruja adolescente más popular de la cultura pop en un remake original de la cadena que retoma el título del cómic en clave moderna.

Terminamos con los destacados de Netflix con toda una locura: What Did Jack Do?, un corto escrito, dirigido y protagonizado por David Lynch en el papel de un policía que interroga a un mono acusado de asesinato. Esto es lo último de Lynch, sí.

Más contenidos exclusivos:

A Sun . «Una familia afronta las consecuencias de internar al hijo pequeño en un centro de menores y la gran tragedia que les depara el destino.»

. «Una familia afronta las consecuencias de internar al hijo pequeño en un centro de menores y la gran tragedia que les depara el destino.» Alex Fernández: El mejor comediante del mundo . «El humorista Alex Fernández comparte sus conocidas historias autobiográficas. Sin embargo, esta vez profundiza un poco más con un relato sobre uno de sus seis hermanos.»

. «El humorista Alex Fernández comparte sus conocidas historias autobiográficas. Sin embargo, esta vez profundiza un poco más con un relato sobre uno de sus seis hermanos.» El gran Imperio otomano (T1). «El sultán otomano Mehmed II lleva a cabo una épica campaña para apoderarse de Constantinopla, la capital bizantina, y cambia el curso de la historia.»

(T1). «El sultán otomano Mehmed II lleva a cabo una épica campaña para apoderarse de Constantinopla, la capital bizantina, y cambia el curso de la historia.» Fiesta de palabras (T4). «Conoce a Bailey, Franny, Kip y Lulu. Son unos animalitos adorables ¡y quieren que juegues y aprendas con ellos!»

(T4). «Conoce a Bailey, Franny, Kip y Lulu. Son unos animalitos adorables ¡y quieren que juegues y aprendas con ellos!» Fortune Feimster: Sweet & Salty . «La actriz, humorista y guionista Fortune Feimster toma el escenario y bromea sobre sus raíces sureñas, sus primeras experiencias sexuales, el mundo del espectáculo y más.»

. «La actriz, humorista y guionista Fortune Feimster toma el escenario y bromea sobre sus raíces sureñas, sus primeras experiencias sexuales, el mundo del espectáculo y más.» La novia fantasma (T1). «Malaca, década de 1890. Li Lan, que se encuentra en el más allá, se ve envuelta en un misterio relacionado con el hijo fallecido de una acaudalada familia.»

(T1). «Malaca, década de 1890. Li Lan, que se encuentra en el más allá, se ve envuelta en un misterio relacionado con el hijo fallecido de una acaudalada familia.» Modo Avión . «Una influencer tiene un accidente de tráfico mientras habla por teléfono, así que la envían a la granja de su abuelo, donde se somete a una «desintoxicación digital».»

. «Una influencer tiene un accidente de tráfico mientras habla por teléfono, así que la envían a la granja de su abuelo, donde se somete a una «desintoxicación digital».» NiNoKuni . «Dos adolescentes muy normales se embarcan en una aventura mágica para salvar la vida de su amiga en dos mundos paralelos. Sin embargo, el amor complica el viaje.»

. «Dos adolescentes muy normales se embarcan en una aventura mágica para salvar la vida de su amiga en dos mundos paralelos. Sin embargo, el amor complica el viaje.» No te puedes esconder (T1). «Una enfermera huye de México con su hija, dejando atrás a su marido y el narcotráfico. Aunque adoptan nuevas identidades, el peligro sigue acechándolas en Madrid.»

(T1). «Una enfermera huye de México con su hija, dejando atrás a su marido y el narcotráfico. Aunque adoptan nuevas identidades, el peligro sigue acechándolas en Madrid.» Pandemic: How to Prevent an Outbreak (T1). «Esta docuserie presenta a los hombres y mujeres que luchan contra la gripe, así como las medidas que están tomando para evitar el próximo brote mundial.»

(T1). «Esta docuserie presenta a los hombres y mujeres que luchan contra la gripe, así como las medidas que están tomando para evitar el próximo brote mundial.» Reunión familiar (T2). «Cuando la familia McKellan se muda de Seattle a Georgia, la vida en el sur y unos abuelos muy tradicionales ponen a prueba su estilo de vida de la gran ciudad.»

(T2). «Cuando la familia McKellan se muda de Seattle a Georgia, la vida en el sur y unos abuelos muy tradicionales ponen a prueba su estilo de vida de la gran ciudad.» SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco (T2). «Seiya y los Caballeros del Zodiaco se unen para proteger a la reencarnación de la diosa Atenea, pero una oscura profecía les amenaza.»

(T2). «Seiya y los Caballeros del Zodiaco se unen para proteger a la reencarnación de la diosa Atenea, pero una oscura profecía les amenaza.» The Goop Lab with Gwyneth Paltrow (T1). «Con curiosidad, Gwyneth Paltrow y su equipo de goop investigan las drogas psicodélicas, la terapia energética y otras estrategias de bienestar polémicas.»

Nuevos capítulos:

The Circle (1)

The Good Place (4)

Entra en catálogo:

Die Ontwaking

Main Hoon Na

Peter Rabbit

Phir Bhi Dil Hai Hindustani

Porno para principiantes

Sobreviviendo a R. Kelly (T1)

Turbo FAST (T1-T3)

Whisky

HBO

Otra que no falla es HBO y un lanzamiento exclusivo es lo único que tiene por ofrecer esta semana, aunque estrena un par de sus series clásicas en línea, retoma otro par y los nuevos capítulos de las que siguen en emisión.

Y más ciencia ficción, pero en este caso totalmente diferente a lo ya mencionado. Protagonizada por Hugh Laurie (House), Avenue 5 es -o parece- una suerte de mezcla entre Perdidos en el espacio, Vacaciones en el mar y algo más humorística que cuesta ubicar. No le están lloviendo flores, pero las comedias espaciales nunca han sido sencillas.

Más contenidos exclusivos:

Curb your Enthusiasm (T10). «Crónica sobre la vida cotidiana del actor Larry David que se interpreta a sí mismo. Bordea los límites entre realidad y ficción, usando una estética de vídeo doméstico y un sentido del humor muy particular.»

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Batwoman (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

El visitante (T1)

Embrujadas (T2)

Legacies (T2)

Manifest (T2)

Stumptown (T1)

Supergirl (T5)

Tell Me a Story (T2)

The New Pope (T2)

Wataha (T3)

Entra en catálogo:

Mr. Pickles (T1-T3)

Primal (T1)

Robot Chicken

Robot Chicken Especial DC Cómics

Robot Chicken The Walking Dead Specials

Robot Chicken: Especial Guerra de las Galaxias

Samurai Jack

The Jellies (T1-T2)

The Shivering Truth (T1)

Tigtone (T1)

Your pretty face is going to hell (T1-T3)

Apple TV+

Para el final, Apple TV+, sin ningún estreno que mencionar y con apenas tres series en emisión.

