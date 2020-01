Zhaoxin lanza al mercado un procesador x86-64 orientado al sector DIY

A pesar de que no suele aparecer mucho por los medios occidentales, Zhaoxin, un fabricante que se encuentra debajo de Via y el Gobierno de China, podría erigirse dentro de no mucho tiempo como el tercer gran jugador de los procesadores x86_64.

Hasta ahora Zhaoxin ha estado vendiendo procesadores para varios sistemas de clientes durante años, pero recientemente el fabricante ha lanzado al mercado un procesador orientado al público aficionando al Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo), o lo que viene a ser lo mismo, los ordenadores montados por piezas. El modelo de procesador es el KaiXian KX-6780A, que por ahora no se comercializará fuera de China.

El KaiXian KX-6780A de Zhaoxin es un procesador x86-64 de ocho núcleos físicos LuJiaZui con 8MB de caché de nivel 2 (L2); controlador de memoria DDR4-3200 dual-channel; soporte para interfaces de entrada-salida modernas como PCIe, SATA, USB, etc; además de un acelerador gráfico integrado compatible con DirectX 11.1. Los núcleos LuJiaZui han sido diseñados por la propia Zhaoxin y han sido construidos en torno a una microarquitectura que soporta conjuntos de instrucciones modernos como SSE 4.2 y AVX junto a virtualización y tecnologías de cifrado, habiendo sido fabricado con un proceso de 16nm de TSMC.

Zhaoxin presentó formalmente la serie de CPU KaiXian KX-6000 en 2018, pero parece que los modelos de gama alta como el KX-U6780A y el KX-U6880A han empezado a ser lanzados al mercado de consumo a partir de este trimestre, lo que supone más de un año. Xinyingjie, un fabricante chino de ordenadores, ha anunciado un equipo con una placa base C1888 y un procesador KX-U6780A, el cual está orientado a los entusiastas de la personalización y el montaje por piezas al tener una ranura PCIe 3.0 x16, dos ranuras SO-DIMM y ranuras M. 2. Una cosa a tener en cuenta sobre la plataforma KaiXian KX-6780A/C1888 de Zhaoxin es, por supuesto, la ausencia de una ruta de actualización de la CPU debido a que el procesador usa un encapsulado BGA.

No se tiene información sobre el rendimiento de la serie KaiXian KX-6000, aunque Zhaoxin comentó en su momento que sería equivalente al de un Core i5 de séptima generación, el cual no incluye SMT (Hyper-Threading en el caso de Intel). Sin embargo, al haber pasado tanto tiempo y al no haberse publicado ninguna comparativa, por ahora el dato ofrecido por Zhaoxin se queda sin confirmar.

Xinyingjie espera empezar a comercializar equipos con el KX-U6780A de Zhaoxin a partir de marzo del presente año. Si bien parece que de momento no puede competir en potencia con lo ofrecido por Intel y AMD, es importante abrir más el mercado, aunque sea en las gamas bajas, para que los consumidores tengan más opciones y unos precios más competitivos, efecto que ya se vio tras el lanzamiento de los primeros Ryzen.