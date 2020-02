Chrome OS implementará sus propias «esquinas calientes», mejor conocidas por su nombre en inglés, «hot corners»; y mejor traducidas al castellano como «esquinas activas». Se trata de una característica que introdujo macOS hace tiempo, pero que también es muy popular a día de hoy en casi cualquier escritorio Linux.

Por supuesto, Chrome OS también es un «escritorio Linux», mal que le pese a los más puristas, aunque a diferencia de lo que ofrecen las distribuciones GNU/Linux, se basa casi por entero en las aplicaciones en la nube y es bastante más limitado en lo que a funcionalidad se refiere. O mejor dicho, era, porque poco a poco Google va potenciándolo con todo tipo de novedades.

La más reciente es la adición de esquinas calientes, según cuentan en 9to5Google. Como decimos, se trata de una característica que introdujo macOS hace tiempo, reducida en un principio al efecto de exposé, ese con el que se presentan todas las ventanas abiertas en modo de miniaturas al ejecutar una combinación de teclas o moviendo el cursor a la esquina de la pantalla indicada.

Con el paso del tiempo la función fue mejorando y se extendió a las cuatro esquinas del escritorio, permitiendo además asignar a cada una una función personalizable. En el escritorio Linux ha ido un poco más allá y hasta es posible hasta lanzar comandos personalizados. En resumen, las esquinas calientes facilitan la ejecución de acciones sin la necesidad de utilizar el teclado.

A modo de ejemplo, puedes configurar una esquina del escritorio para que muestre las ventanas abiertas, otra para que las minimice y muestre el escritorio -prescindiendo así del típico botón-, otra para que lance el menú de aplicaciones, otra para ejecute una aplicación en particular… El límite es el obvio: cuatro acciones, una por cada esquina.

¿Llegará el año de Linux en el escritorio? Parece una quimera, pero quizás no sea tan descabellado… si hablamos de Chrome OS. Google no ha dejado de invertir en su sistema de PC, que cada vez tiene mejor acogida dependiendo el segmento al que se dirige. En cuanto a desarrollo, las últimas fechas han sido un no parar con la implementación de funcionalidades propias de los entornos de escritorio más potentes.