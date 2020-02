Microsoft está trabajando arduamente para convencer a los usuarios de las ventajas de su nuevo navegador web. Y no siempre con buenas artes, ya que está utilizando el menú de inicio de Windows 10 para lanzar una campaña de Edge contra Firefox.

Microsoft sigue aprovechando su posición de privilegio en Windows para impulsar sus propias aplicaciones y servicios frente al resto de competidores. Hace unos días comenzó a mostrar anuncios del Microsoft Edge Chromium en el menú de Inicio de Windows 10 en un lugar donde normalmente muestra «sugerencias» para nuevas aplicaciones. Y no se corta un pelo. Es publicidad pura y dura.

Lo más sorprendente es que Microsoft parece apuntar específicamente a los usuarios que instalaron un navegador diferente en sus dispositivos. Y aún más si tenemos en cuenta que parece una campaña de Edge contra Firefox, cuando lo más lógico sería poner el punto de mira en Chrome ya que utiliza su misma base Chromium y por su gran cuota de mercado es donde Microsoft tiene mayor campo para crecer.

«¿Todavía usas Firefox? Microsoft Edge está aquí», dice el anuncio de Microsoft. Si haces clic en el mensaje, se iniciará la descarga del nuevo Edge Chromium. No es el menú de inicio del sistema operativo el lugar indicado para que Microsoft lo invada con publicidad en un subterfugio repetido que irrita a los usuarios. Y no deja en buen lugar a su propio desarrollo, ya que deja en el aire si es la única manera de ganar cuota de mercado y no por su propia calidad.

Que la tiene. Edge Chromium es el mejor navegador de la historia de Microsoft, con un buen número de mejoras respecto al Edge Legacy y enormes frente a los Internet Explorer. Su base Chromium, le permite ofrecer una mejor compatibilidad con estándares web; más estabilidad; mayor número de características; mayores opciones de privacidad y un mayor número de extensiones ya que puede aprovechar las disponibles para Chrome.

Las pruebas de rendimiento también son muy buenas y su desarrollo independiente permite que el navegador esté disponible en otros sistemas más allá de Windows 10, en Windows 7, Windows 8, macOS, plataformas móviles y en un futuro hasta para Linux.

No es el único sitio del sistema operativo donde Microsoft coloca publicidad del Edge Chromium y también lo verás en la sección de búsquedas:

Si no quieres ver esta campaña Edge contra Firefox en el menú de inicio, ni otros anuncios publicitarios que Microsoft mete en un sitio que no debería ser usado para eso, puedes deshabilitarlo en Configuración> Personalización> Inicio> Mostrar sugerencias ocasionalmente en Inicio.

Dicho lo anterior, te recomendamos probarlo. La versión final y estable del nuevo Microsoft Edge está disponible desde el mes pasado para Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, macOS, iOS y Android. Próximamente estará disponible en Windows Update para reemplazar el Edge original de Windows 10 y se incluirá por defecto en las próximas actualizaciones del sistema operativo.