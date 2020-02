Voyager 2 vuelve a estar en línea con la Tierra y ha reanudado su misión de recopilar datos científicos sobre el sistema solar y el espacio interestelar más allá.

La sonda tuvo problemas a finales de enero cuando la NASA reveló que se había apagado inesperadamente por razones desconocidas, justo antes de que se programara una maniobra en la que la nave debía girar 360 grados para calibrar uno de los instrumentos a bordo.

Aparentemente, la sonda utilizó demasiada energía lo que activó un sistema de protección. Un software de control apaga automáticamente los instrumentos científicos de Voyager 2 cuando hay una sobrecarga de energía. Solo tiene un suministro finito, después de todo.

La recuperación de las comunicaciones y de la nave se antoja toda una hazaña de ingenieria remota teniendo en cuenta que se encuentra a 18.500 millones de kilómetros de la Tierra y que una orden de ida y vuelta tarda 34 horas. Voyager 2, junto a su hermana Voyager 1, son las exploradoras más intrépidas de la historia humana, los ingenios artificiales más lejanos de la Tierra y las misiones espaciales más longevas.

Good vibes! Voyager 2 continues to be stable, and communications between Earth and the spacecraft are fine.

My twin is back to taking science data, and the team at @NASAJPL is evaluating the health of the instruments following their brief shutoff. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD

— NASA Voyager (@NASAVoyager) February 6, 2020