Warner Bros anuncia The Matrix 5

Warner Bros ha anunciado el desarrollo de la película The Matrix 5. La quinta entrega para la gran pantalla de su famosa franquicia de ciencia ficción será la primera no dirigida por las Wachowski, ya que la productora ha puesto al mando del proyecto a Drew Goddard, el guionista nominado al Oscar por The Martian, que se encargará del guión, producción y dirección.

El pasado fin de semana se cumplieron 25 años del estreno de «The Matrix», una película fantástica (en todo los sentidos) que nos trasladó a un universo distópico donde la humanidad había perdido el control frente a las máquinas de Inteligencia Artificial. La cinta fue un bombazo, tanto por lo que contaba, como por la manera de presentarlo en escena, aportando innovaciones técnicas en el apartado visual alucinantes para la época.

Ganó cuatro premios Oscar y se convirtió en la serie de ciencia ficción más popular de comienzos de siglo, permitiendo la extensión del universo con dos nuevas películas, videojuegos y la excelente serie de cortos de ánime, Animatrix, que llegó como complemento, trasfondo y enlace entre las pelis, ofreciendo material extra que explicaba situaciones, variables y conceptos no suficientemente desarrollados en la trilogía para la gran pantalla.

La serie podía haber concluido perfectamente ahí, pero la pela es la pela y en 2021 se estrenó la cuarta entrega ‘The Matrix Resurrections’. Si el cierre de la trilogía no había sido el mejor en su momento, la cuarta entrega veinte años después no aportaba -casi- nada a lo visto anteriormente. Las críticas fueron mixtas y la taquilla bastante floja, aunque hay que señalar que se estrenó simultáneamente en la plataforma HBO.

The Matrix 5, ¿más de lo mismo para hacer caja?

Habiendo disfrutado (unas cuantas veces) en la gran pantalla de las dos primeras películas de Matrix y antes incluso de su estreno en España, de una copia piratilla en inglés con tan mal sonido como vídeo, no espero demasiado de esta quinta entrega, aunque Drew Goddard sabe lo que se hace y no solo por el notable guión de ‘El Marciano’ de Ridley Scott, donde Matt Damon las pasa caninas al quedarse solo en Marte. Lana Wachowski será la productora ejecutiva, aunque será la primera entrega donde las hermanas no estén al frente del proyecto.

No se conoce si los protagonistas principales del reparto volverán, aunque será difícil ver a otro que no sea Keanu Reeves como Neo. Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith… No se sabe si volverán en los papeles principales. Y tampoco por dónde irá el guión.

«Drew llegó a Warner Bros con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix , honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y personajes«, ha explicado Jesse Ehrman, responsable de producciones de la Warner. «Todo el equipo estamos emocionados de que Drew esté haciendo esta nueva película de Matrix, agregando su visión al canon cinematográfico que los Wachowski construyeron», agrega.

Ya te iremos contando. Los peligros de un mundo dominado por las máquinas, donde los humanos han perdido el control frente a la IA, está de plena actualidad. Y, seguramente, por ahí seguirá yendo la continuación del Universo distópico de Matrix.

* Imágenes generadas por IA.