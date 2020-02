Las recomendaciones de Steam mejorarán donde más lo necesitan

Las recomendaciones de Steam no son alguno nuevo y si eres usuario del servicio, ya lo sabes: cuando entras en la página o la aplicación y navegas por las novedades o los juegos que te interesan, hay un pequeño apartado en el que te recomienda títulos que te podrían gustar de acuerdo a lo último que hayas jugado o a tus géneros preferidos. Sin embargo, este es un problema menor, porque todos tenemos en la mira o apuntadas los lanzamientos a los que queremos echar el guante.

El ‘problema’ con las recomendaciones de Steam, o más bien la carencia que presentan, es que olvidan un hecho que es al mismo tiempo una bendición y una maldición: la ingente biblioteca de juegos que amasamos a base de picar en ofertas y promociones difíciles de ignorar, pero a las que no terminamos de darle al play precisamente por falta de tiempo. Que levante la mano el que hayas jugado a todos los juegos que tiene en Steam. Pues eso.

Quienes crecimos al albor de la popularización de los videojuegos recordamos aquello de esperar con ansias ese lanzamiento, posiblemente uno de los pocos que íbamos a comprar a lo largo del año y que íbamos a pulirnos sí o sí, resultarse en genialidad o en basura, porque el alcance de nuestra economía no daba para más. Es algo similar a lo que les sucedía a los amantes de la música: uno se podía comprar los discos justos, y lo demás como mucho grabado.

Hoy en día sucede lo mismo con servicios como Spotify o Netflix: hay tanta cosa que a veces no sabes ni por dónde empezar. Y lo mismo pasa también con Steam, aun cuando no tengas a tu disposición un catálogo ilimitado, sino lo que hayas ido comprando, porque con el tiempo el acumulado el importante y el tiempo de ocio sigue siendo finito.

Así, las recomendaciones de Steam evolucionan para recomendarte no solo lo que te pueda interesar comprar, sino lo que ya has comprado, pero aún no has jugado. Así lo explica Valve:

Problema: En tu biblioteca de Steam tienes un montón de juegos sin estrenar y te cuesta decidir a cuál jugar a continuación. Solución: Nuestro sistema de aprendizaje automático te ayuda a elegir sugiriéndote los juegos que cree que te gustarán más de entre los que ya tienes.

Por el momento se trata de una característica que pretenden implementar, por lo que todavía no esta disponible. Puedes ir echándole un vistazo en el experimento Play Next, una vez hayas iniciado sesión en el servicio. Si tienes pocos juegos en tu biblioteca quizás te resulte algo innecesario, pero si has ido acumulando juegos a lo largo de los años, las recomendaciones de Steam pueden ser una ayuda para elegir a qué jugar después.