Filtrados los modelos de la Serie F de Intel Comet Lake

Después de filtrarse una prueba de rendimiento de dudoso origen, recientemente nos hemos hecho eco de la filtración de todos o al menos buena parte de los modelos de la Serie F de Comet Lake, la décima generación de procesadores Intel Core que además es la cuarta revisión de la arquitectura Skylake.

La Serie F de los procesadores Intel Core se caracterizan por tener el acelerador gráfico inhabilitado debido a que ese componente ha salido defectuoso en el proceso fabricación, aunque eso no quiere decir que no sean totalmente funcionales e incluso buenos productos, ya que la producción de obleas no es algo que salga perfecto cada vez, sino que solo un porcentaje de estas resulta al final útil para la producción de chips.

Debido a su origen, las características de la Serie F no difieren de la línea estándar, siendo la inhabilitación de la iGPU su principal diferencia, por lo que pueden terminar recordando a los Ryzen estándar de AMD, que no incluyen acelerador gráfico. En la diapositiva filtrada se pueden ver los números de referencia de la generación Comet Lake de dicha serie, que abarcan las líneas Core i5, Core i7 y Core i9. Sobre el modelo que mencionamos el día de ayer, el Intel Core i7-10700F, se confirman la frecuencia base de 2,9GHz y las turbo, que en un solo núcleo se sitúa en los 4,7GHz y en Max Turbo 3.0 en los 4,8GHz.

Los modelos de la Serie F de Comet Lake son los siguientes:

Intel Core i5-10400F con seis núcleos, doce hilos, 2,9GHz de frecuencia base, 4,3GHz de frecuencia turbo y un TDP de 65 vatios.

Intel Core i5-10600KF con seis núcleos, doce hilos, 4,1GHz de frecuencia base, 4,8GHz de frecuencia turbo y un TDP de 125 vatios.

Intel Core i7-10700F con ocho núcleos, dieciséis hilos, 2,9GHz de frecuencia base, 4,7GHz de frecuencia turbo en un solo núcleo, 4,8GHz en Max Turbo 3.0 y un TDP de 65 vatios.

Intel Core i7-10700KF con ocho núcleos, dieciséis hilos, 3,8GHz de frecuencia base, 5GHz de frecuencia turbo en un solo núcleo, 5,1GHz en Max Turbo 3.0 y un TDP de 125 vatios.

Intel Core i9-10900F con diez núcleos, veinte hilos, 2,8GHz de frecuencia base, 5GHz de frecuencia turbo en un solo núcleo, 5,1GHz en Max Turbo 3.0 y un TDP de 65 vatios.

Intel Core i9-10900F con diez núcleos, veinte hilos, 3,7GHz de frecuencia base, 5,1GHz de frecuencia turbo en un solo núcleo, 5,2GHz en Max Turbo 3.0 y un TDP de 125 vatios.

Aunque a nivel de energía tanto la Serie F como la estándar piden lo mismo (el TDP), la realidad es que la primera tendría que consumir algo menos al tener la iGPU (la gráfica integrada en el procesador) inhabilitada. Sin embargo, esto tiene un obvio coste, y esa la obligación de adquirir una gráfica dedicada aparte, así que sería importante tener en cuenta el perfil de usuario antes de tener plantearse la compra de uno de estos productos.

De momento no tenemos información sobre los precios de la Serie F de la generación Comet Lake de Intel, aunque en teoría tendrían que ser algo inferiores a los de la serie estándar, ya que estos últimos tienen con una iGPU funcional.