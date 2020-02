El gigante de Redmond está trabajando en una versión de su software antivirus Microsoft Defender, también conocido como Windows Defender, a Android y iOS a finales de este mismo año. Es un muy movimiento muy curioso, pero también muy interesante.

Con esto se confirma que Microsoft tiene un gran interés en reforzar su oferta de servicios, aplicaciones y herramientas en Android y iOS, dos sistemas operativos que lideran el mercado smartphone y que fueron, en parte, los «culpables» del hundimiento de Windows 10 Mobile. Qué podemos decir, los de Redmond han dado sentido a la máxima de «si no puedes con tu enemigo, únete a él».

Desde The Verge nos cuentan que Microsoft trabaja en aplicaciones para ambos sistemas operativos que proporcionarán una protección antivirus total y una experiencia plena con «líneas de comandos». No tenemos claro a qué se refiere con este último comentario, pero no tendremos que esperar mucho para descubrirlo, ya que en teoría está trabajando para mostrarlas en la RSA Conference que tendrá lugar la semana que viene.

De Windows Defender a Microsoft Defender: el antivirus multiplataforma

El enorme éxito que ha tenido Windows Defender ha llevado al gigante de Redmond a convertirlo en Microsoft Defender, un nombre que encaja mucho mejor en el enfoque multiplataforma que le ha dado durante los últimos meses. Su llegada a macOS fue solo el principio de lo que estaba por venir.

No hay duda de que la versión del antivirus Microsoft Defender para Android y iOS tendrá que ser muy diferente de la versión para PC y Mac, quizá no tanto en lo que respecta a funciones avanzadas y características, pero sí en todo lo relacionado con la interfaz y la experiencia de usuarios.

También deberá hacer frente a otros desafíos importantes que están claramente diferenciados en cada una de esas plataformas. Por ejemplo, Android tiene un problema importante con el malware «escondido» en algunas aplicaciones que pasan «el corte» y se cuelan en la Google Play Store, mientras que iOS tiene un enfoque más cerrado que le permite lidiar mejor con esa problemática.

Otro de los objetivos más importantes que tendrá que cumplir la solución antivirus Microsoft Defender en iOS y Android es la prevención del phishing o suplantación de identidad, que es otra de las amenazas más importantes que afecta a ambas plataformas.

Veremos cómo despliega Microsoft esta solución de seguridad en ambos sistemas operativos, qué modelo de negocio adopta y cómo lo gestiona. Antes de terminar os recuerdo que la compañía que dirige Satya Nadella también ha confirmado la liberación de Microsoft Defender ATP para Linux, disponible para empresas en versión «vista previa».