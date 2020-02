Como estaba anunciado, Larian Studios celebró hace unas horas una conferencia en el PAX East para presentar los detalles, gameplay y cinemáticas de Baldur’s Gate 3, el juego que pretende recuperar una saga de rol mítica.

El estreno de Baldur’s Gate en 1998 de la mano de Bioware supuso un antes y un después en el desarrollo de juegos de rol para ordenador. Basado en las reglas de la segunda edición de Advanced Dungeons & Dragons (AD&D), estrenó el motor Infinity Engine y estableció nuevos estándares para los RPG fantásticos. Aunque en los años siguientes llegaron juegos de la misma calidad (Planescape: Torment, Icewind Dale o Baldur’s Gate II con el mismo motor) los grandes aficionados lo recordamos con enorme cariño porque fue el gran revitalizador del género.

De ahí el interés generado por este Baldur’s Gate 3 cuando a comienzos de verano fue confirmado por Google como uno de los títulos que ofrecería en su servicio de juego Stadia en 2020. Posteriormente conocimos que la responsabilidad del desarrollo había recaído en Larian Games, toda una garantía si repite el buen trabajo de la serie Divinity y el sobresaliente Original Sin II. Hace apenas unos días conocimos que el juego no sería exclusivo de Stadia, llegaría al PC como Early Access de Steam y que tendríamos detalles de su desarrollo en el PAX East.

No ha decepcionado. El juego tiene un aspecto magnífico, con gráficos, iluminación y animaciones muy mejoradas respecto a Original Sin 2 y se nota que Larian está haciendo todo lo posible para mantenerse fiel al material fuente de D&D. Eso sí, como ya se anunció, el juego no va a ser un mero «Baldurs Gate en 4K» y el estudio ha hecho suyo la saga (no podía ser de otra manera), por lo que los más puristas pueden considerar que algunas decisiones de diseño, combate e interfaz están más cerca de Original Sin que del propio Baldurs Gate.

Primer vistazo a Baldur’s Gate 3

La demostración en el PAX East duró más de una hora y se basó en un vídeo gameplay puro (no preparado) desde el mismo comienzo del juego. Antes de comenzar la acción pudimos ver la cinemática de apertura de Baldur’s Gate 3, donde un señor ilícido (un Mindflayer) coloca «renacuajos» en los ojos de varias personas. Para aquellos que no están familiarizados con Dungeons & Dragons, así es como se reproducen. Los «renacuajos» devoran lentamente el cerebro de su anfitrión y finalmente alcanzan su cuerpo por completo, convirtiéndolo en un ilícido de pleno derecho. Ya vimos en el avance del pasado verano como esta raza de psicónicos tendrá relevancia en el juego.



Terminada la película de presentación aparece la pantalla de creación de personajes. Dentro de esta interfaz, podremos elegir uno de los caracteres con el que jugaremos para empezar tal y como haríamos con Divinity: Original Sin 2. De momento se han visto cinco (aunque serán algunos más cuando se lance el juego) cada uno con sus propias voces, historias preestablecidas y opciones de diálogo propias. Son las esperables, desde Humanos a Elfos, y posteriormente se incluirán magos, clérigos, luchadores, guardabosques, pícaros y brujos.

Se puede personalizar casi todo lo relativo a la clase y para los que no disfrutan con ello se podrá seleccionar directamente un personaje preestablecido para comenzar el juego más rápidamente. Baldur’s Gate 3 está fuertemente inspirado en la Quinta Edición de Dungeons & Dragons, por lo que sus opciones de clase y raza (así como sus habilidades únicas) se copian casi directamente del material de origen. A diferencia de Divinity: Original Sin 2, no habrá marcha atrás en esta elección y el personaje estará fuertemente influenciado por su elección, si bien su personalidad podrá concretarse con su comportamiento en el juego, opciones de diálogo y toma de decisiones.

Un gran cambio lo vemos en el modo de combate ya que está basado en turnos, en contraste con los Baldur’s Gate 1 y 2 que lo desarrollaban en tiempo real con pausa. No sabemos si (como se había rumoreado) en la versión final habrá la opción de elegir varios modos de combate, en tiempo real o por turnos, pero parece que la decisión está tomada. Lo que sí hemos visto es que podremos escabullirnos de los enemigos si contamos con habilidades de sigilo, nos movemos a sitios específicos o la zona es lo suficientemente oscura, apagando antorchas o candelabros.

Las animaciones, el movimiento y los sistemas de orientación en el mapa son casi un calco de Original Sin II, pero con influencia de D&D 5E, con acciones de bonificación, espacios de hechizos, controles de persuasión y tirada de dados en abundancia, algo que sufrieron los mismos responsables de Larian que realizaron la demostración cuando su personaje (y acompañantes NPC) murieron y tuvieron que reiniciar la demo.

La suma de la libertad de Divinity con las propias de D&D no deben ser un factor limitante, sino una oportunidad para aumentar las opciones, con el lanzamiento de objetos y uso de los mismos en combate; derribos; acciones de ocultar o saltar; ataques de oportunidad y tiros que salvan la muerte, unos términos que los fieles de D&D sin duda reconocerán. Todas estas mecánicas sugieren que el combate sea más estratégico que nunca. Personalmente me gusta, aunque tendremos que esperar a la versión final del juego.

Otra característica interesante de Baldur’s Gate 3 es su cámara de diálogo única, similar a Bioware. En lugar de ver a tus personajes ponerse rígidos durante el diálogo como en los juegos de Divinity, Baldur’s Gate 3 acerca la cámara, permitiendo que los NPC muestren un rango completo de movimiento. Pueden interactuar con su entorno durante los diálogos y mostrar animaciones faciales complejas (incluida la sincronización completa de los labios).

Un gran cambio con respecto a lo que Larian ha producido en el pasado, pero que hace que el juego se sienta más dinámico e inmersivo. Ello es especialmente impresionante debido a la gran cantidad de opciones de diálogo disponibles. Durante cualquier conversación, el jugador tendrá entre cuatro y seis opciones. la mayoría estarán influenciadas por el propio personaje que seleccionamos al comienzo, pero también habrá opciones «genéricas» y basadas en clases.

La demostración, realizada y transmitida en directo, también mostró algunos errores del juego, en el sistema de guardado, en la tirada de dados, en movimientos o en la IA aplicada a algunos enemigos. El juego todavía está en desarrollo y suponemos todos esos «fallitos» se irán puliendo antes de su publicación. No hay fecha concreta de llegada salvo que estará disponible en 2020 para PC (al menos en Steam) y para Google Stadia. No sabemos si terminará llegando a consolas. No se ha podido ver en acción, pero además de las campañas para un solo jugador, el título tendrá un modo cooperativo multijugador en línea para cuatro jugadores y pantalla dividida para dos jugadores.

El juego comienza en el minuto 26

Muy, muy buena pinta este Baldur’s Gate 3. Bajo las normas de la quinta edición de Advanced Dungeons & Dragons, conserva el espíritu de los juegos originales, se pone al día en gráficos y animaciones, y suma algunos de los apartados propios de Larian en el desarrollo de juegos de rol para ordenador vistos en el sobresaliente Original Sin II. Esperemos que esta combinación produzca uno de los grandes juegos de 2020.