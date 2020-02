Apple saca pecho en el anime

Apple sabe, desde hace muchos años, que una de sus principales herramientas de éxito es la imagen. Y es que, seas fanboy, detractor o alguna posición intermedia con respecto a la firma de Cupertino, lo que no puedes negar es que han sabido construir una imagen realmente brillante. Tanto que muchos de sus productos, pese a tratarse de electrónica de consumo, han llegado a ser totalmente aspiracionales. Mucha gente no quiere un smartphone, no, lo que quieren es un iPhone.

Un fiel reflejo de ello son las producciones audiovisuales: desde videoclips musicales hasta largometrajes para la gran pantalla, es común encontrar ellas la presencia de un dispositivo de Apple, o al menos muy fuertemente inspirado en alguna creación del fabricante. Puede ser un móvil con una interfaz muy parecida a la de iOS, un ordenador con todo el aspecto de un iMac pero con un círculo donde normalmente se vería la manzana, unos auriculares blancos… haz memoria y recordarás muchas escenas en las que se reproduce ese patrón.

Conscientes de ello, y hasta orgullosos por lo que se deduce, la cuenta oficial de Youtube de Apple Japón acaba de publicar un vídeo en el que, en un rápido repaso a múltiples producciones de anime, recopila avistamientos de productos de Apple y Apple-like. Como podrás ver, en poco menos de 40 segundos, la impronta de que el fabricante ha dejado en el cine de animación.



Quizá uno de los aspectos más divertidos de este vídeo es ver los esfuerzos, en parte de esas producciones, para hacer que se vea que los ordenadores no son pero sí que parecen de Apple. Por ejemplo, en la imagen superior, puedes ver que la manzana tiene dos mordiscos, en vez de uno. Y en el vídeo también te encontrarás corazones, peras y demás soluciones creativas. Además, para los ojos más atentos, no solo hay ordenadores. Los auriculares de Apple tanto en su versión bluetooth (AirPods) como en la clásica con cable (EarPods) también se cuelan en el vídeo.

La elección de los cortes, se ve rápidamente, no es casual (¿existe algo casual en el universo de Apple?). La selección de secuencias nos muestra, en menos de un minuto, la cantidad de usos que se le puede dar a un ordenador Mac: trabajo, creatividad, música, estudio… ¿Conclusión? Valen para todo.

El lanzamiento de este vídeo coincide con una nueva política de imagen de Apple con la que, en resumen, pretenden evitar que el «malo de la película» utilice sus dispositivos. Así, parece que pretenden influir de una manera más directa en el modo en el que sus productos son asociados a «buenos» o «malos».