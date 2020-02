Cada día está más claro que, con Surface Duo, el CEO de la multinacional de Redmond pretende sacarse una espina que, sin duda, han lleva clavada muy, muy dentro. Pero bueno, ya iremos a eso más adelante. Lo principal es que, según revela una información de Windows Central, el lanzamiento del esperado nuevo teléfono de Microsoft podría adelantarse hasta este próximo verano. Si, dentro de menos de seis meses.

Y es que, pese a que la previsión inicial apuntaba al próximo invierno, el desarrollo global ya estaría muy avanzado. Y esto, sumado al orgullo que ya ha mostrado Satya Nadella por este nuevo miembro de la familia Surface, ha provocado que ya se esté hablando en Redmond de un lanzamiento inicial (de un volumen limitado, claro), dirigido especialmente a desarrolladores y entusiastas que ya esperan este smartphone desde hace meses.

En lo referido al software, Surface Duo empleará Android 10, ya públicamente disponible desde septiembre del año pasado, por lo que el trabajo de Microsoft a este respecto se centra actualmente en finalizar las personalizaciones del sistema operativo, funciones, apps, etcétera. Dicho de otra manera: el bizcocho ya está cocinado, ahora solo queda poner la nata y las guindas para tener lista la tarta.

¿Surface Duo será 5G?

Esta es, sin duda, una de las preguntas que más se hacen las personas interesadas en el nuevo smarphone de Microsoft. Y, desgraciadamente, la impresión generalizada apunta a que la respuesta es que no. Recordemos que, en principio, contará con un Snapdragon 855, un SoC en el que el soporte de 5G es opcional, es decir, que el fabricante puede elegir si quiere contar con él o no. De haber optado por un Snapdragon 865 el lanzamiento se habría retrasado, pero la apuesta por la conectividad 5G habría quedado más clara.

De ser así, si finalmente el nuevo smartphone de Microsoft no cuenta con conectividad 5G, estaríamos hablando de una decisión… diré que osada. 2020 va a ser, o eso esperamos, el año cero de 5G, así que no tiene mucho sentido planear una vuelta por todo lo alto, pero hacerlo con una limitación que quizá, de haber esperado unos meses, no se habría dado.

Con respecto al resto de sus «tripas», todo apunta a que el modelo de entrada de Surface Duo contará con 6 gigas de RAM y 64 de almacenamiento. Son cantidades que pueden parecer más que suficientes para un smartphone, pero que me hacen dudar un poco si Microsoft ha planteado nuevos usos para el dispositivo. A este respecto solo nos queda esperar para ver la personalización del sistema y, claro, las distintas versiones que lleguen al mercado.

La «venganza» de Satya Nadella

¿Verdad que es muy frustrante estar en el mejor lugar pero en el peor momento? Pues es, más o menos, lo que le ocurrió a Satya Nadella cuando fue nombrado CEO de Microsoft. Con el traspaso de poder de Bill Gates a Steve Ballmer, debía iniciarse una importante transformación de Microsoft, en la que los servicios y los dispositivos serían protagonistas. Y aunque bajo la dirección de Ballmer la multinacional dio algunos pasos muy positivos en lo referido a servicios, su perfil un tanto old school, hizo que entrara con (muy) mal pie en el campo de los dispositivos.

Muchos recordamos, por ejemplo, las risas de Ballmer tras el lanzamiento del primer iPhone, allá por 2007, y su predicción de que un smartphone sin teclado qwerty no tenía futuro en el sector profesional. O la desastrosa compra de Nokia, de la que ya tanto se ha hablado y, por otra parte, todavía queda otro tanto por hablar.

Y con el patio así de revolucionado, Ballmer decidió dar un paso atrás y ceder el puesto a Satya Nadella, una persona con una mentalidad que sí que coincidía con la nueva filosofía de Microsoft. Pero, pese a ello, tuvo que asumir como propio el fracaso de Lumia, una operación que se había gestado antes de su llegada. Ahora, con el retorno de Microsoft al mercado de los smartphones, y aprovechando la buena imagen de la familia Surface, resulta evidente que Nadella pretende sacarse la espina de Nokia, y con Surface Duo quiere hacerlo lo más pronto posible.