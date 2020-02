Google ya tiene alternativa al GDC

Hace solo unas horas hemos sabido que, por los efectos del coronavirus, la Games Developers Conference 2020 ha sido aplazada. Y es que, al igual que ocurrió con el Mobile World Congress, las cancelaciones por parte de expositores y asistentes apuntaban a una celebración bastante deslucida y rodeada por el temor a la enfermedad de moda. Google, sin embargo, parece no querer renunciar al espacio que le ofrecía la feria, y ya está trabajando en una alternativa al evento.

Aunque todavía no se sabe prácticamente nada al respecto, hace unas horas ha habilitado esta página web. En ella podemos leer que, aunque que apoyan la decisión tomada por la organización, y pese a la imposibilidad del contacto «en persona», Google Games tiene muchas noticias que desea compartir con la comunidad, y que están trabajando en un encuentro digital. Este es el texto original que puedes encontrar en esa web:

We are supportive of the decision made by organizers to postpone GDC 2020. Although we won’t see you in person, our teams have exciting news to share and we hope you will join us for our digital experience to learn more.

Sign up for updates about our plans in the coming weeks.

De manera adicional, la página cuenta con un apartado en el que podrás registrarte (tendrás, eso sí, que facilitar algunos datos personales y profesionales) para, de esta manera, recibir información sobre todos los avances que se produzcan en la puesta en marcha de ese evento digital. Ten en cuenta al rellenarlo, eso sí, que está destinado a profesionales cuya actividad está relacionada con el sector de los videojuegos, no para aficionados y particulares.

Aunque todas las actitudes son comprensibles en circunstancias como las actuales, y las cancelaciones de Microsoft, Unity y Epic son irreprochables, a nadie se le escapa que Google ha sido particularmente inteligente y rápida en esta ocasión. Y es que, en vez de una cancelación sin más, lo que ha hecho es plantear una alternativa. Una alternativa en la que, además, contará con todo el foco de atención, ya que no tendrá que competir con otras empresas en un evento en el que todas y todos quieren llamar la atención y destacar sobre el resto.

Algo que, además, hace que merezca la pena darle una «pensada» al concepto tradicional de feria. Los encuentros de profesionales tienen todo el sentido del mundo, desde luego. Sin embargo, la concentración de anuncios, presentaciones y demás en un momento y espacio puntual no parece el formato más óptimo para maximizar los resultados esperados.

Ahora, por lo tanto, será muy interesante permanecer atentos a esta alternativa de Google al GDC 2020. Y es que, si funciona tan bien como podría llegar a hacerlo, no sería de extrañar que el resto de fabricantes tomen nota y empiecen a aplicar ese modelo en el futuro. Y es que, salvo circunstancias muy excepcionales (más aún que las que han forzado la no celebración del GDC y del Mobile World Congress), la agenda no se vería comprometida por factores externos.