Ducky One 2 RGB, análisis: el pato hace «click»

Con una oferta cada vez mayor, y llegados el punto de que hasta regalen periféricos «gaming» con el Cola-Cao, no es de extrañar que muchos usuarios acaben comprando productos de baja calidad.

Es por eso por lo que hoy os queremos traer el análisis de una marca algo menos conocida y económica, pero que sin duda nos ha demostrado posee grandes cualidades.

Especificaciones Ducky One 2 RGB

Interruptores : Cherry MX RGB, a elegir entre Brown, Red y Blue, con una vida útil hasta 100 millones de pulsaciones

: Cherry MX RGB, a elegir entre Brown, Red y Blue, con una vida útil hasta 100 millones de pulsaciones Tecnología : Doubleshot PBT y Anti-Ghosting 6-Key + N-Key Rollover

: Doubleshot PBT y Anti-Ghosting 6-Key + N-Key Rollover Tasa de sondeo : 1.000 Hz Ultrapolling

: 1.000 Hz Ultrapolling Iluminación RGB : 16,8 millones de colores, personalizable para todas las teclas

: 16,8 millones de colores, personalizable para todas las teclas Dimensiones : 440 x 135 x 40 milímetros

: 440 x 135 x 40 milímetros Peso : 1.100 gramos

: 1.100 gramos Software : Ducky RGB Software + Ducky Macro V2.0

: Ducky RGB Software + Ducky Macro V2.0 Conectividad: Cable USB-C desmontable de 1,8 metros con salida USB-A

Aunque a primera vista nos puede sorprender encontrarnos con un teclado completamente conformado por materiales plásticos, lo primero que notaremos es la gran robustez del mismo. Y es que todo el conjunto estará basado en un ABS de doble inyección, uno de los materiales más eficaces de la industria.

Situado en un pequeño espacio del marco posterior, encontramos una entrada USB-C que nos permitirá usar cualquier cable removible para conectar el teclado, sumando una mayor portabilidad y capacidad de fácil remplazo.

Todo ello rematado con unas patas ajustables con tres posiciones, que permitirán modificar el ángulo del teclado sin sacrificar su estabilidad, manteniendo la misma superficie de silicona anti-resbalamiento.

Pasando así a su distribución, es de agradecer la presencia de un layout español, con un esquema de teclas tradicional en el que sólo destaca el añadido de cuatro teclas multimedia situadas en la esquina superior derecha.

Sin embargo, no deja de sorprender que, además de las típicas funciones par el control del volumen, el Ducky One 2 RGB haya optado por añadir un último botón destinado al acceso rápido para la calculadora. Por suerte, aunque si bien no podremos cambiar la estética de la tecla, sí que contaremos con unas opcines dedicado a la edición de estas funciones en la Ducky Macro V2.0, que se actualizará de forma conjunta dentro del software Ducky RGB (que veremos más adelante).

Además, debajo de las teclas de mayor tamaño como el «Enter» o la barra espaciadora, podremos encontrar unos soportes e interruptores extras destinados a mejoran ambas estabilidad y precisión de lectura, ofreciendo el mismo tacto y presión cuando las pulsamos desde uno de los extremos.

Por último, junto al teclado también se incluyen algunos accesorios como el cable de conexión USB-C a USB-A, una pinza para facilitar la extracción de las teclas, un juego de teclas alternativas de color rosado, y una barra espaciadora negra de diseño simple.

Y es que como ya habréis notado en las fotografías, no hemos podido evitar hacer uso de estas teclas adicionales de colores, que le otorgan al teclado un aire más de juego profesional.

Sorprende así que, pese a su formato compacto, el teclado todavía mantenga el teclado numérico en lugar de optar por una configuración TKL. Algo que si bien no nos supondrá demasiado cambio a la experiencia gaming, de hecho es un punto a favor de cara al uso diario del teclado.

Y es que en general la experiencia con el Ducky One 2 RGB es realmente buena, con una muy buena respuesta para las pulsaciones, y un sonido clic (al menos en la versión de switches Cherry MX Brown que hemos tenido la oportunidad de probar) bastante más silenciosa que otros interruptores.

Eso sí, tampoco podríamos llegar a considerarlos como unos interruptores propiamente silenciosos, lejos de los MX Silent o los Razer Orange.

Así pues, estos switches son quizás la opción más versátil, sin llegar a estar necesariamente enfocados sólo para el juego o la escritura. Con un recorrido de hasta 4 mm y un punto de activación situado justo en el centro, a los 2 mm; y una fuerza de 45G, algo mayor que otros modelos.

Aunque también contaremos con una segunda opción del Ducky One 2 RGB equipada con los switches Cherry MX Blue, orientados al rendimiento en juegos, y con un sonido clic notablemente mayor.

De esta forma, se nos ofrece una recolocación más rápida de las teclas, permitiéndonos aumentar nuestra velocidad de uso asegurando el no perder ni una sola de las detecciones.

Algo que saldrá todavía más a relucir con la presencia de la tecnología Anti-Ghosting 6-Key y N-Key, que nos permitirá seleccionar y cambiar la detección de pulsación simultánea de entre un máximo de 6 o hasta más de 10 teclas.

Sin embargo, el mayor punto en contra de este teclado lo encontramos en su software. Y es que a la hora de controlar la iluminación RGB y la personalización de las funciones de las teclas, apenas tendremos un control básico.

En el caso de las luces, contaremos con una selección de efectos predeterminados bastante simple, y aunque podremos crear nuestros propios perfiles, no contamos con ningún tipo de sincronización para juegos, algo ya casi estandarizado en este rango de precios. Aunque también se nota la ausencia de un verdadero creador de macros.

Por último, fuera de las propias pruebas pero también remarcable dentro de su rango de precios, podríamos echar algo en falta algún tipo de añadido enfocado a la ergonomía, tal como un reposamuñecas a modo de extra opcional que no repercutiese de forma directa en su precio. No obstante, y como bien decíamos antes, en líneas generales el teclado seguirá resultando igualmente cómodo y accesible.

Disponible ya a través de distribuidores como CaseKing, que suministran a todo el territorio de España y Portugal, ya podemos encontrar el Ducky One 2 RGB disponible desde los 169,90 euros, un precio bastante cercano a otras opciones y teclados mecánicos con switches MX Cherry, y ligeramente más económico que otras opciones de alta gama sin teclas PBT.