Amazon Echo Show 8, análisis: Alexa en el tamaño perfecto

Amazon Echo Show 8 es la nueva pantalla inteligente que acaba de lanzar la multinacional de Jeff Bezos en España y en MC hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo se comporta. El Echo Show 8 en en este sentido el benjamín de una familia formada por el Echo Show 5 y el Echo Show 10 y como veremos a continuación, el más atractivo de los tres.

«Out of the box» el Echo Show comparte muchas de las características que ya vimos en su hermano mayor: dos altavoces de 2″ y 10 W por canal, cuatro micrófonos y las mismas opciones de privacidad, que incluyen interruptor físico para tapar la cámara y un botón dedicado que nos va a permitir silenciar los micrófonos. Pese a que la pantalla decrece en dos pulgadas, la resolución se mantiene (1280 x 800), así como la escasa resolución de la cámara (1 MP).

La única diferencia la encontramos es que el Echo Show 1o incluye el controlador Zigbee en su configuración, lo que facilita el «auto-descubrimiento» de dispositivos para integrarlos en nuestro hogar digital y algo más de calidad en el apartado de audio con al incluir tecnología Dolby envolvente…lo cual en nuestra opinión no acaba de justificar una diferencia de precio de cien euros (129,99 euros Echo Show 8, 229,99 euros Echo Show 10).

Toda la magia de Alexa, en el mejor formato

Pero más allá de las diferencias entre unos modelos y otros veamos qué nos ofrece lo nuevo de Amazon. En primer lugar, una obviedad: con este Echo Show 8 vamos a poder hacer lo mismo que con el Echo Show 10 y con el Echo Show 5. Es decir, escuchar música (Amazon Music, Spotify. TuneIn, Apple Music..), acceder a algunos servicios y skills de vídeo (Prime Video, Vevo, Stream Player) , realizar llamadas y videollamadas (tanto con la tecnología de Amazon como a través de Skype) y visualizar información complementaria proporcionada por Amazon sobre determinados temas.

Por el mismo motivo, vamos a encontrarnos con las mismas limitaciones: aunque podremos acceder a Youtube, tendremos que hacerlo a través de uno de los dos navegadores que incorpora (Silk Browser o Mozilla Firefox), Netflix ni está ni se le espera y si queremos utilizarlo como marco digital para nuestras fotografías más vale que las «subamos» a la nube de Amazon, ya que no tiene soporte para Google Photos.

Si somos conscientes de las mismas, justo es reconocer que la relación entre calidad, precio y prestaciones de lo nuevo de Amazon supera no solo al del resto de la línea Echo Show sino también a su competencia directa en España (Google Nest Hub, algunas pantallas inteligentes de Lenovo, etc).

La potencia de sonido es similar a la que vamos a encontrar en el Amazon Echo de tercera generación, si bien en términos de calidad este último mantiene un mayor equilibrio sobre los bajos y por supuesto, no vamos a poder disfrutar de contar con una salida de audio multidireccional. Resulta por lo tanto ideal su instalación en habitaciones no demasiado grandes (cocina, estudio, etc.) más que en un salón al uso, donde por supuesto sufre cuando lo comparamos con esa bestia que responde al nombre de Amazon Echo Studio. No obstante, también merece la pena destacar que este Echo Show dispone de una salida Jack para auriculares, por lo que llegado el caso podemos conectarlo con un equipo externo.

En cuanto a la imagen, si bien es cierto que a estas alturas podríamos pedir una pantalla Full HD, teniendo en cuenta el tiempo que vamos a permanecer de media frente a estas ocho pulgadas, difícilmente podemos expresar ningún motivo de queja y en general el funcionamiento de las skills y la reproducción de vídeo es muy fluido. La calidad de la imagen sorprende por su nitidez y sus colores vibrantes. La única pega y no demasiado grave es que ese «control de presencia» que detecta cuando nos estamos aproximando no es el más preciso del mercado y aquí justo es reconocerlo, los dispositivos Nest han resuelto mejor la papeleta.

La sensibilidad de los micrófonos se sitúa a gran nivel, siendo capaz de detectar «Alexa» incluso cuando reproducimos música al máximo volumen. Si tenemos más de un dispositivo Amazon Echo en casa sin embargo, puede pasar que incluso si pronunciamos «Alexa» frente a este Echo Show, quien nos «escuche» sea el Echo Dot que tenemos en otra habitación y es un detalle a tener en cuenta, ya que puede generar cierta confusión. No es que ocurra con frecuencia pero a lo largo de nuestras pruebas ha ocurrido en más de una ocasión.

Conclusiones

Si estás pensando en incorporar una pantalla inteligente a tu hogar digital, en estos momentos el Amazon Echo Show destaca sobre su competencia. Con prácticamente la misma calidad de sonido que vas a encontrar en un Amazon Echo, vas a poder disfrutar de las mismas características de vídeo que encuentras en el Amazon Echo Show 10, por la mitad del precio.

Y es cierto, a la gama Echo Show le faltan aún un par de cosas para ser «perfecta», como puede ser la presencia de otros servicios de vídeo (Netflix, HBO, etc.) o una mayor integración con Youtube, pero cumple de sobra con el 90% de nuestras necesidades sin que en estos momentos, encontremos una alternativa mejor en la competencia.

Instalarlo por ejemplo en una pequeña cocina y poder disfrutar de todos los canales de la TDT gracias a la skill «Stream Player» le otorga desde luego un punto de valor adicional y como siempre decimos en estos casos, si lo integramos dentro de un ecosistema formado por otros productos Amazon como pueden ser las cámaras Ring, este Echo Show 8 representa una compra de la que difícilmente nos vamos a arrepentir.