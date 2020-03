Apple es, desde siempre, una de esas compañías que se jactan de poner al usuario por encima y por delante de todo lo demás. No obstante, es indudable que suelen operar siempre bajo el prisma de una visión muy particular, y que en bastantes ocasiones éste coincide con lo deseado por el común de los mortales, pero en otros casos… Pues eso, cuesta un poco entender algunas decisiones.

Hoy hemos sabido, gracias a 9to5Mac, que los de Cupertino están a punto de marcarse otra de esas ocasiones en las que cuesta entender qué motivaciones existen tras una determinada decisión. Y es que, aunque con determinadas limitaciones, a partir de ahora los desarrolladores podrán emplear las notificaciones push en los dispositivos de Apple con iOS para mostrar mensajes ads, es decir, mensajes publicitarios.

Para que esto ocurra, los desarrolladores tendrán que emplear el SDK de iOS 13, que será el único permitido a partir del 30 de abril. Y es en sus condiciones de uso, donde se recoge este cambio de filosofía de la compañía, que hasta ahora solo permitía la utilización de las notificaciones para mostrar información relativa a las apps y sus contenidos.

Si quieres conocer más en detalle, puedes revisar las App Store Review Guidelines, es decir, las condiciones que deben cumplir los desarrolladores para que sus apps puedan ser publicadas en la App Store de iOS. Es, concretamente, en el punto 4.5.4, dónde podrás encontrar lo siguiente:

Push Notifications must not be required for the app to function, and should not be used to send sensitive personal or confidential information. Push Notifications should not be used for promotions or direct marketing purposes unless customers have explicitly opted in to receive them via consent language displayed in your app’s UI, and you provide a method in your app for a user to opt out from receiving such messages. Abuse of these services may result in revocation of your privileges.

Resumido, lo que se indica en este apartado es lo siguiente:

La activación de las notificaciones push no puede ser un requisito para que la app funcione correctamente.

Las notificaciones push no pueden emplearse para mostrar información personal y/o confidencial.

Las notificaciones no pueden ser empleadas para promociones o con fines de marketing directo, a menos que los clientes hayan optado explícitamente por recibirlas.

los clientes hayan optado explícitamente por recibirlas. La app deberá ofrecer al usuario algún elemento para no recibir este tipo de mensajes.

Entonces, en la parte buena, tenemos que al menos se tratará de una opción opt-in, no opt-out, y que los desarrolladores no podrán condicionar el funcionamiento de la app a la aceptación previa, por parte del usuario de este tipo de mensajes.

Sin embargo, no creo revelar un secreto si digo que Apple atesora un profundo conocimiento de los hábitos comunes de los usuarios. Y al decir esto, en este caso, me estoy refiriendo a la negligente pero común actitud del «Sí a todo». Es decir, a la instalación de app, alta en servicios, etcétera, por la vía de hacer click siempre en el botón más grande y sin leer una sola palabra.

Así pues, cabe esperar que, en poco tiempo, muchos usuarios empiecen a descubrir, para su disgusto, que cada día reciben más notificaciones en su iPhone y/o en su iPad, y que buena parte de las mismas son publicitarias. ¿Por qué? Pues lo cierto es que llevo un buen rato pensando en ello y, salvo por presiones por parte del sector de la publicidad y el marketing, no se me ocurre la razón por la que Apple ha podido realizar este cambio. ¿Qué piensas tú?