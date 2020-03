Una nueva serie de renders nos ha permitido ver un diseño conceptual de PS5 bastante llamativo aunque, de momento, no ha sido confirmado. Esto quiere decir que no tiene validez oficial, pero se inspira en algunos elementos del kit de desarrollo que se filtró hace algunos meses, y ciertamente no carece de sentido, es decir, sería perfectamente viable.

La base de este diseño parte de un concepto clásico, los PCs compactos en formato mini, aunque a diferencia de aquellos, que tienen una línea totalmente rectangular y están rematados por una apertura en la parte superior para facilitar la salida de aire caliente, este diseño de PS5 presenta una hendidura muy marcada con aperturas en forma de «V» que sirven también de salida para el aire caliente.

En efecto, ese es el punto que tiene en común con las imágenes del kit de desarrollo que se filtraron en su momento, el «corte» en vertical sobre el que se establecen esas aperturas para conseguir un buen flujo de aire. Hemos dicho que se trata de aperturas para la salida de aire porque, si os fijáis en la parte trasera, veréis que está totalmente cerrado. No tiene sentido meter aire por la parte superior si luego no tienes por donde expulsarlo cuando se calienta.

PS5 y el reto de diseñar una consola: Sony podría apostar por lo simple

Durante las últimas semanas hemos visto una gran cantidad de diseños, algunos muy «locos», como por ejemplo la PS5 esférica que os dejamos justo al final del artículo, pero lo cierto es que al final lo más probable es que Sony opte por un diseño funcional, sencillo y poco o nada arriesgado.

Esto tiene una explicación. El diseño juega un papel fundamental a la hora de atraer al usuario, eso es evidente, pero también afecta de manera significativa a las temperaturas de trabajo de la consola y a los costes de fabricación. Utilizar un diseño atractivo pero poco práctico y nada funcional podría complicar la distribución interna de los componentes, encarecer las reparaciones y afectar a la correcta disipación del calor

Microsoft ha sido consciente de esa realidad, y por ello ha optado por un diseño simple pero eficiente con Xbox Series X, un chasis tipo torre compacta que permite una distribución sencilla de los componentes y una refrigeración óptima con un sistema que recoge el aire caliente del interior y lo expulsa por la parte superior.

Si todo va según lo previsto veremos dos versiones de PS5, la estándar y la «Pro». La primera tendrá una potencia bruta de 9 TFLOPs y la segunda alcanzará los 12 TFLOPs. Además de las diferencias que tendrán en términos de hardware y de precio también cabe esperar que tengan un diseño distinto, como ya ocurrió con PS4 y PS4 Pro, que mantienen una línea común pero presentan matices claramente diferenciadores en el chasis.

La llegada de PS5 está prevista para finales de este mismo año y su precio rondará, según las últimas informaciones, los 500 euros, aproximadamente.