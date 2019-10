Apple ha actualizado su página de estadísticas de la App Store para informar de la tasa de adopción de sus últimos sistemas operativos móviles, iOS 13 e iPadOS 13. Y son extraordinarias frente a otros sistemas operativos. Apple controla directamente hardware y software lo que facilita el despliegue de las actualizaciones. Sin embargo, el grado de adopción de cada nueva versión de Apple es sideral frente a la fragmentación cada vez más pronunciada de otros sistemas.

Según las estadísticas de Apple, iOS 13 ya se ejecuta en más de la mitad de los dispositivos a los que se dirige, los iPhone y iPod touch disponibles. En concreto, el sistema operativo móvil ya se usa en el 55% de todos los dispositivos introducidos en los últimos cuatro años y en el 50% del global de dispositivos compatibles. Y ello cuando hace menos de un mes que el nuevo sistema operativo fue publicado.

En comparación con el despliegue de iOS 12 del año pasado que ya fue notable, la adopción de iOS 13 ha sido superior a pesar de la caída de la compatibilidad con iPhone 6 y dispositivos anteriores.

En cuanto al nuevo sistema dedicado a tablets, iPadOS, ya se ejecuta en el 41% de todos los dispositivos introducidos en los últimos cuatro años, así como en el 33% del global de tabletas compatibles. Se espera que la tasa de adopción de ambos se incremente con las próximas actualizaciones de software, iOS 13.2 y iPadOS 13.2, que actualmente están en fase beta y se lanzarán en algún momento del próximo mes con nuevas características y mejoras.

Frente a este despliegue, contrasta negativamente la fragmentación de Android. Google no facilita directamente las actualizaciones salvo en móviles propios y en algunos programas como Android One y Go. Si a ello unimos la estrategia comercial de muchos fabricantes que en vez de cuidar a sus clientes los dejan «tirados» con el objetivo de vender los nuevos modelos, tenemos un cóctel imposible que provoca que este problema se cronifique.

Google publicó Android 10 a comienzos de septiembre y desde entonces la actividad de los fabricantes ha brillado por su ausencia. Tardan meses en lanzar las actualizaciones y eso cuando se publican. Que topes de gama de solo dos años como los Galaxy S8 no tengan confirmadas actualizaciones a Android 10 es una buena muestra de la situación y de los intereses de los fabricantes.

Además, no es razonable que sigan llegan al mercado smartphones nuevos que no utilizan la última versión del sistema operativo. Google obligará a preinstalar Android 10 en todos los dispositivos nuevos a partir del 31 de enero. Una medida bienvenida, pero que se activará cuatro meses después del lanzamiento. Google debe ser mucho más exigente en los programas de certificaciones.

Windows no anda mucho mejor. Ya sabes que Windows 7 todavía está instalado en un tercio de ordenadores de sobremesa a pesar de las alertas de Microsoft, del cercano final del soporte técnico y que la semana próxima cumple la friolera de 10 años en el mercado. También se observa fragmentación entre las distintas versiones de Windows 10 por los fallos en las actualizaciones. Y con Windows 10 November 2019 Update a la vuelta de la esquina.

Ningún desarrollo está libre de fallos como hemos visto con el macOS Catalina, pero Apple destaca positivamente del resto en despliegue y distribución de actualizaciones.