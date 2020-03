Los auriculares Powerbeats 4 aparecen en Walmart

Los auriculares Powerbeats 4 son uno de los nuevos productos de hardware que estábamos esperando de Apple. Y parece que no necesitarán ni anuncio de lanzamiento porque han sido localizados en los expositores del gigante minorista Walmart. Y a un precio más económico que el previsto.

Los AirPods se están vendiendo por millones, lideran el mercado de auriculares inalámbricos y -junto a los relojes Watch- están impulsando impulsan la división de wearables de Apple a cotas desconocidas.

Los auriculares Powerbeats 4 reforzarán el catálogo con un modelo que están más enfocados a un uso en actividades físicas y deportivas. Hace bastante tiempo que no se actualizan y por lo que sabemos utilizarán el chip H1 de los AirPods Pro. También contarán con tecnología Bluetooth Clase 1 que promete una mejor conexión con smartphones.

Otra de las mejoras llegará del apartado de la autonomía, tres horas más del modelo anterior hasta 15 horas, además del sistema de recarga, con carga rápida que ofrecerá hasta 60 minutos de uso con solo 5 minutos de carga. Los controles de reproducción serán manejados por el botón Beats situado en el auricular derecho, aunque funcionarán con el asistente digital Siri y admitirán el comando «Hi Siri».

Por la imagen que nos llega tomada en una tienda de Walmart en Nueva York, el precio de venta se ha rebajado a 149 dólares, 50 menos que lo que costaron en el lanzamiento los Powerbeats 3.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB

— 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) March 14, 2020