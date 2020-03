Si solo te interesa ver cómo crear listas de reproducción con contenido infantil en YouTube, pasa directamente al siguiente encabezado.

No sé si te habrás dado cuenta, pero desde que entramos en 2020 hay cosas que han cambiado en YouTube. Muchas cosas, de hecho, todas relacionadas con la funcionalidad de los vídeos de contenido infantil. El motivo es la entrada en vigor de la ley de protección de la privacidad infantil en línea en Estados Unidos (Children’s Online Privacy Protection Act), mejor conocida por su acrónimo en inglés, COPPA.

Con el objetivo de cumplir con dicha ley, YouTube ha implementado diversas restricciones que afectan a todos los vídeos de contenido infantil, dentro y fuera de Estados Unidos; y las hay lógicas y las hay que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, ya no es posible dejar comentarios en estos vídeos, participar en el chat, listar los miembros del canal o incluir publicidad personalizada.

Las restricciones en los vídeos de contenido infantil en YouTube son muchas más, aunque como es costumbre en Google por más que se empeñen en sostener lo contrario, no están lo suficientemente explicadas y razonadas: te ponen una lista y apáñate para saber por qué han capado unas cosas y no otras. Y da lo mismo que seas adulto, porque se aplican a todo lo que se considere que está dirigido directa e indirectamente al público infantil.

En favor de Google hay que admitir que YouTube nunca fue pensado como un servicio infantil: no está permitido que los menores de 13 años abran una cuenta, ni tampoco que lo utilicen cuando están solos. Pero ya sabemos cómo gira el mundo. Es por ello que Google creó YouTube Kids, la cual te recomendará sin piedad cada vez que veas un vídeo infantil, también para dejar que el niño vea solo lo que quiera ya que, supuestamente, todo lo que encontrarás es adecuado para él.

El problema con YouTube Kids es que para niños ‘mayores’ puede estar bien, pero para niños ‘pequeños’, es decir, para padres, que a fin de cuentas son quienes administran tanto la aplicación como los contenidos, es un auténtico desastre: la interfaz es terrible, las opciones escasas y la experiencia en términos generales provoca hastío. Por no mencionar la pésima selección de contenidos que ofrece por defecto.

El resultado es, o eso me temo, que muchos padres si no la mayoría, optarán por utilizar su propia cuenta de YouTube para ponerle cosas a sus hijos. Y, por supuesto, sufrirán las restricciones para con el contenido infantil que ha impuesto la plataforma, porque como señalaba más arriba, las hay consecuentes y las hay tan absurdas como el impedir añadir vídeos a listas de reproducción. Por fortuna, han dejado un resquicio del que mucha gente aún no se ha coscado.

Cómo crear listas de reproducción con contenido infantil en YouTube

Disculpa lo extenso de la explicación para llegar hasta aquí, pues crear listas de reproducción con contenido infantil en YouTube sigue siendo realmente sencillo y a poco que te hayas preocupado por mirarlo, habrás visto cómo se hace. Pero creo era preciso poner la cuestión en contexto y, por otro lado, yo mismo he llegado a indagar sobre el tema y me he encontrado con numerosas quejas por la imposibilidad de hacer algo que sí se puede hacer.

Yendo al grano, cuando entras a ver un vídeo de contenido infantil en YouTube e intentas guardarlo en una lista de reproducción, te toparás con el mensaje de que «esta acción está desactivada en el contenido creado para niños».

Y nada más. El enlace a «más información» te lo he puesto más arriba y más o menos te he explicado el por qué: cumplir con la COPPA; aunque como ya he dicho, hay restricciones que no tienen ningún sentido. Como esta que nos ocupa. Sin embargo…

Sin importar si estás utilizando la aplicación móvil o el navegador web en PC, crear listas de reproducción con contenido infantil en YouTube es tan sencillo como… hacerlo desde los resultados de búsqueda. Increíble pero cierto. ¿A qué viene semejante majadería? Quizás algún día nos lo explique Google. O no.