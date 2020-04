Las pantallas BSOD llevan con nosotros desde tiempo inmemoriales y se convirtieron en legendarias cuando hace 22 años el entonces jefe supremo y único de Microsoft, Bill Gates, se quedo estupefacto cuando en una conferencia del COMDEX un nervioso Chris Capossela (hoy responsable de marketing) publicitaba en directo las características del nuevo sistema operativo que reemplazaría a Windows 95. Y ocurrió lo impensable, el BSOD de Windows 98 cuando el ejecutivo conectó un escáner a un PC.

Las pantallas BSOD (Blue Screen Of Death) o «pantallas azules de la muerte» se producen por un error crítico del sistema operativo que obliga a reiniciar el equipo. No hay ni un solo usuario de Windows que no lo haya sufrido en sus carnes, pero pocos pueden entenderlos y gestionarlos ante la manera de presentar la información, en modo texto y de una manera tan críptica a base de códigos.

Microsoft ha buscado mejorar este proceso en Windows 10, simplificando el proceso de diagnóstico, la solución de los problemas que causan los fallos y en general mejorando la estabilidad del sistema en cuanto al hardware. También añadió un sistema de códigos QR que permiten al usuario acceder directamente a los recursos necesarios para solucionar el problema específico que causó el bloqueo de su ordenador personal. Aún así, las pantallas BSOD siguen apareciendo en Windows 10, como ha sucedido con la última actualización acumulativa KB4541335, y son tan horribles en aspecto e información como de costumbre.

En reddit proponen cambiar su aspecto para hacerlo más amigable y facilitar su comprensión para usuarios de a pie. Lo primero se conseguiría aplicando el efecto acrílico del diseño Fluent Desing con el que Microsoft está renovando Windows 10 y todo su software en general. Y aplicar modos claro y oscuro tan de moda.

Lo segundo será más complicado y pasaría por mejorar la información que se muestra en la pantalla. No es fácil. Cuando saltan las pantallas BSOD el sistema operativo queda suspendido y bloqueado y no es posible lanzar una interfaz visual e información directa del fallo. Sí se podría mejorar el tipo de código mostrado para hacerlo más descriptivo o ampliar el tipo de reinicio.

A la vez, Microsoft podría publicar una gran biblioteca en línea donde se explicara (para cualquier usuario de Windows) cuál fue la causa del error y ofreciera una guía para repararlo y sobretodo para intentar que no se repitiera como suele suceder. También ofrecer información más clara como si es un problema de hardware o de software; ha sido causado por aplicaciones o servicios; si hay una solución común; si ha sucedido antes en esa máquina, etc.

Los BSODs son escalofriantes por naturaleza, pero no estaría mal que su entendimiento y reparación fuera más amigable. ¿Crees que Microsoft debe mejorar las BSOD? ¿Cómo lo harías?