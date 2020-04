Con motivo de animar a los muchos niños confinados, parece que Disney ha estado trabajando en traer de vuelta una de sus más exitosas películas, Frozen, en forma de una mini serie digital. Sin embargo, lo más curioso es que se trata de una serie completamente creada y producida desde las casas de los integrantes originales del film, y la ayuda de Disney Animation.

Según explicaba la compañía en su cuenta de Twitter, la idea y principal fuente de trabajo provienen de Hyrum Osmond, el animador de Olaf, tomando a este simpático muñeco de nieve como el protagonista central de esta pequeña serie de animación, aunque ya se ha confirmado la presencia y voz de Josh Gad para la versión inglesa, doblador original de este personaje.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev

— @DisneyAnimation April 6, 2020