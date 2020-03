Disney+ ya está disponible en España y reclama su hueco a golpe de franquicias

Tal y como estaba previsto, Disney+ abre sus puertas hoy en España y lo hace precedido con una gran expectación tanto por lo anticipado de la propuesta, como por tratarse a priori del servicio de vídeo bajo demanda (VOD) que puede revolverlo todo, incluyendo el trono que ostenta Netflix. ¿Es así? En MC ya lo hemos probado y te contamos todo lo que necesitas saber.

Fue el pasado 12 de noviembre cuando Disney+ echó a andar en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, una semana más tarde lo hizo en Australia y Nueva Zelanda y aunque su llegada a Europa se esperaba para el 31 de este mes, al final adelantaron la fecha a este martes, 24 de marzo. Así, la plataforma de streaming del gigante del celuloide no se estrena hoy solo en España, sino en otros tantos países del entorno con la excepción de Francia, cuyo Gobierno ha pedido a la compañía que retrase su lanzamiento en el país para no sobrecargar más la red.

A este respecto, un apunte importante: al igual que YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HBO y otros servicios de vídeo en alta definición, Disney+ mantendrá la calidad audiovisual reducida en un 25% lo que dure la cuarentena en Europa para no saturar Internet, así que no lo tengas en cuenta si le das al play y no se ve todo lo bien que desearías. Seguimos inmersos en una profunda crisis por culpa del coronavirus.

Disney+: Precios

Comenzando por el bolsillo, Disney+ se presenta como uno de los servicios de suscripción mensual más asequibles: 6,99 euros al mes es lo que cuesta, con un periodo de prueba gratuito de siete días.

También es posible adquirir una suscripción anual por 69,99 euros, lo que supone un ahorro del 16%.

Disney+: Catálogo

He aquí el meollo de la cuestión, y es que aunque Disney+ tiene contenidos de terceros, alguno exclusivo, su gran baza reside en sus franquicias, de los clásicos y contemporáneos de la Factoria Disney a Star Wars, Marvel y Pixar. En total, el servicio se estrena con más de 600 películas y 120 series, incluyendo documentales, así como algunos cortos y «especiales».

De la lista de contenidos completa y series de dibujos animados de Marvel que te adelantamos en su momento, sin embargo, no está todo, y hay más de una ausencia que los fans no recibirán con agrado.

Por ejemplo, el catálogo de Marvel está repleto del material de Marvel Studios, pero faltan películas como las de Spider-Man, tanto las producidas por Sony Pictures como las últimas, coproducidas por Marvel Studios, Sony Pictures y Columbia Pictures. Tampoco están las de Hulk, que sí son de Marvel Studios. Por el contrario, sí encontrarás las de X-Men. Tiempo al tiempo, porque Disney ya dijo que todo lo suyo volverá a casa y solo se podrá ver ahí.

De Star Wars sí que está todo, incluyendo secuelas y series de dibujos; menos la última Star Wars: El ascenso de Skywalker, que a buen seguro no tardarán mucho en estrenar en exclusiva.

Hablando de exclusivas, Disney+ las tiene de dos tipos: originales y licenciadas. Dentro del primer grupo se engloban todas las producciones creadas para su distribución en línea a través de la plataforma. En su debut se cuentan 13 series y 5 películas originales, a las que se irán sumando nuevas cada mes.

Lo más destacado que han sacado hasta la fecha es, como ya sabrás, The Mandalorian, su primera serie basada en el universo de Star Wars y su primer gran éxito internacional, antes incluso de que el servicio se hubiese internacionalizado. De esta han añadido por el momento los dos primeros capítulos y, si lo hacen como en Estados Unidos, publicarán un nuevo capítulo cada semana. La segunda temporada llegará en octubre.

Las próximas series originales de peso que están en producción incluyen The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, con estrenos previstos para agosto y diciembre, respectivamente; y ya para principios de 2021 la serie de Loki, todas con el atractivo de estar protagonizadas por los actores de las películas. Eso sí, que se cumplan los calendarios dependerá del cómo y cuándo se resuelva la crisis del coronavirus.

En el terreno de los contenidos exclusivos destaca parte del catálogo más reciente de National Geographic y otras cosas más sui géneris, como las treinta temporadas de Los Simpson, a pesar de que las últimas solo se encuentran dobladas al español latino.

En todo caso, el catálogo es extenso e incluye lo más señalado de la compañía, sobre todo lo que se refiere a los clásicos de dibujos animados Disney: de películas que a lo mejor vieron tus bisabuelos en el cine -no exagero: ahí está Blancanieves y los siete enanitos (1937) o Bambi (1942)- a las que vieron tus abuelos –Peter Pan (1953), El libro de la selva (1967)-, las que vieron tus padres –La sirenita (1989), Aladdin (1992) o las que viste tú de pequeño-. Por supuesto, todo dependerá de la edad que tengas.

En resumen, Disney+ tiene, como no podía ser de otra manera, material de Disney para aburrir, todo lo de Pixar y también toneladas de películas de acción real, de la saga de Piratas del Caribe a decenas de comedias para toda la familia o los nuevos remakes de La bella y la bestia, El rey león y un largo etcétera.

Disney+: Características

Aunque como he advertido el estreno de Disney+ por estos lares se ve empañado en lo técnico por la reducción de la calidad del streaming lo que dure la cuarentena, el servicio, que tuvo un arranque accidentado, llega con los deberes bien hechos en la forma y en el fondo.

Según el contenido y la época en la que se estrenó, la calidad de audio y vídeo alcanza Dolby Atmos, Dolby Vision HDR y 4K HDR sin pagar más. Y las aplicaciones son lo mejor que he visto hasta ahora con la excepción de Netflix, que no es poco decir. He podido probar la aplicación para Android y la web y, bregado como estoy con HBO, Amazon Prime Video, Sky y demás, puedo asegurarte que a falta de pulir detalles, su diseño y usabilidad están a un nivel excelente.

Al menos en la app para Android encontrarás soporte de Chromecast, la posibilidad de descargar contenidos sin límite mientras estén disponibles en el catálogo para verlos sin conexión, o la opción de reproducir solo cuando estés conectado a una red wifi. Disney+ es también compatible con dispositivos Android TV, WebOS, Tizen, Amazon FireTV, Apple AirPlay, Apple TV, Chromebook, PS4 y Xbox One.

En PC cualquier navegador web que soporte DRM (Chrome, Firefox, etc) puede reproducir el contenido sin problemas, desde Windows, Mac y Linux.

Otro de los puntos fuertes del servicio es la creación de perfiles, una característica de Netflix de la que carecen el resto de servicios populares y que es muy de agradecer para que los visionados y listas de cosas por ver no se mezclen entre distintos usuarios. Además, también podrás personalizar el estilo de los subtítulos.

Y en cuanto a los contenidos, prácticamente todo lo que he podido pervisualizar consta de doblajes al castellano y subtítulos, de nuevo, con excepciones. Por ejemplo, las última temporadas de Los Simpson solo cuentan con doblaje latino, mientras que los dos primeros capítulos de The Mandalorian están perfectamente doblados. Habrá que ver si el maldito coronavirus no lo estropea. Y algo interesante: incluye extras, esto es, contenidos adicionales, escenas eliminadas y otras curiosidades.

Por otro lado, no sé por qué razón un servicio de pago incluye «cookies publicitarias y de segmentación», que en todo caso se pueden deshabilitar… si te preocupan y las encuentras (fíjate en el pie del sitio, donde pone «anuncios basados en tus intereses»). Por no decir que no casa muy bien con lo que se espera de un servicio radicado en Estados Unidos que se supone debe cumplir con la COPPA.

Cualquier duda técnica o de servicio puedes resolverla en la página de ayuda oficial.

Disney+: para todos los públicos o para ninguno

Por último, cabe señalar algo que es obvio, pero que es muy importante: Disney+ es un servicio para todos los públicos. Lo cual significa que no vas a encontrar absolutamente ningún contenido para adultos. Lo más subido de tono son cosas como Los Simpson o las películas de Marvel y Star Wars, por lo que elevarlo a la categoría de némesis de Netflix se antoja cuando menos arriesgado. Lo mismo si se lo compara con HBO, Amazon Prime Video e incluso Apple TV+.

Es innegable que el servicio va a atraer a muchos fans de las franquicias de marras y a quienes pretenden noquear a sus vástagos con el ingente catálogo de dibujos que atesora, pero la mayoría de lo que ofrece los hemos visto mil veces y lo nuevo, que se basa en repetir la misma fórmula hasta la extenuación, puede terminar cansando al personal más pronto que tarde. Y aunque es de suponer que en Disney lo tendrán previsto…

Contenidos para niños, dibujos, los hay a toneladas en YouTube sin ir más lejos. También los de Disney -aunque sean fragmentos-, y gratis. Y otros de igual calidad y popularidad, véase Pocoyo, Peppa Pig y similares. Es cierto que no es lo mismo y que todos los niños querrán ver Frozen o lo que saquen, pero la compañía va a seguir apostando por el estreno en cines y la venta en digital. Llegado el caso puede resultar más económico comprar una película de vez en cuando y suscribirse a otros servicios más variados.

Sea como fuere, habrá que ver cómo se desarrolla la plataforma. Para estar al tanto de lo que se cuece, no dejes de pasarte cada sábado por nuestra sección de Novedades VOD, donde te informaremos puntualmente de todo lo que estrene Disney+.