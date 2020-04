Days Gone fue una de las exclusivas más importantes de última hornada para PS4-PS4 Pro, y se ha convertido en uno de los juegos tipo «survival horror» más interesantes del momento. Su planteamiento de tipo mundo abierto, unido a su excelente ambientación, a sus toques de rol y a la espectacularidad de las escenas en las que debemos hacer frente a hordas de engendros le han dado una personalidad única, y lo han convertido en uno de los «imprescindibles» del catálogo de la consola de Sony, sobre todo si te gusta el género.

Como hemos dicho este juego fue presentado como una exclusiva para PS4-PS4 Pro, lo que significa que en teoría no debería llegar a ninguna otra plataforma, pero Amazon Francia ha listado una versión para PC. Esto no tendría mayor interés de no ser porque hace poco ocurrió lo mismo con Horizon Zero Dawn, otra exclusiva para la consola de Sony que poco después de sufrir un listado prematuro acabó apareciendo de forma oficial en Steam.

Esto no equivale a una confirmación, es decir, no significa que Days Gone vaya a llegar con total certeza a PC, pero desde luego es un indicador bastante fiable de que dicha versión podría convertirse en realidad, y quizá ocurra antes de lo que cabría esperar (antes de terminar 2020). A nivel técnico no hay nada que lo impida, eso está claro, ya que este juego utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4.

Days Gone podría marcar el final de las exclusivas en consola

Ya lo dijimos cuando hablamos de la llegada de Horizon Zero Dawn a PC. La tendencia que vive el sector actualmente es muy clara y se deja notar en que muchos juegos que deberían haber sido exclusivos de PS4 están llegando a compatibles. No solo Horizon Zero Dawn, también otros como Death Stranding o Final Fantasy VII Remake tendrán una versión para PC.

Parece que las grandes desarrolladoras se han dado cuenta de que mantener el modelo centrado en exclusivas para consola no es viable, o al menos no tan rentable como les gustaría, y de que les sale mucho más a cuenta lanzar exclusivas temporales para dar prioridad a las consolas y llevarlos posteriormente a PC. Con eso se consigue una exclusiva limitada de «primero en consola» sin renunciar a monetizar el mismo juego dos veces. La llegada de Days Gone a PC sería un claro ejemplo.

Todo indica que nos encontramos ante el final de las exclusivas para consolas, al menos en su versión más tradicional. Microsoft fue la primera en mover ficha y llevar las exclusivas de Xbox a PC, y ahora Sony está siguiendo sus pasos. Sin embargo, debemos tener presente que las exclusivas entre consolas seguirán estando vigentes, es decir, solo se romperá esa regla con adaptaciones a PC, y las exclusivas temporales seguirán jugando un papel muy importante.