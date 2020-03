Horizon Zero Dawn para PC ha sido listado en Steam y su lanzamiento ha sido confirmado para este mismo verano. No tenemos una fecha definitiva de lanzamiento, pero está claro que su llegada debería producirse entre los meses de junio y agosto.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo entre los jugadores de compatibles que se quedaron con las ganas de jugar a Horizon Zero Dawn al no contar con una PS4, y es que, como sabrán muchos de nuestros lectores, dicho título fue una exclusiva para la consola de Sony desde su lanzamiento en febrero de 2017.

Por desgracia no todo el mundo ha sido igual de comprensivo. Algunos usuarios de PS4-PS4 Pro han reaccionado de forma muy negativa ante el anuncio de Horizon Zero Dawn para PC, hasta tal punto que hemos podido ver «locuras» diversas en redes sociales como Twitter. Sam Sharma, productor del juego en su versión para la consola de Sony, ha salido al paso para poner un poco de orden y sentido común, y ha dicho algo muy interesante:

«Hicimos un juego, Horizon Zero Dawn, lo disfrutaste. Ahora otras personas más podrán disfrutarlo. ¿Esto te quita, de alguna manera, el tiempo que disfrutaste del juego? Por favor sean amables con ustedes mismos. El tiempo que disfrutaron del juego no se verá afectado porque otras personas vayan a poder jugarlo».

Está claro que Sharma ha adoptado una postura razonable, pero también es comprensible que algunos usuarios de PS4-PS4 Pro se sientan «preocupados» al ver que sus juegos exclusivos están empezando a llegar a PC, ya que estos han marcado un valor importante a la hora de optar por la consola de Sony, y al perderse esa exclusividad dicho valor se diluye por completo.

Y afecta no solo a la estrategia que veremos por parte de Sony y de las grandes publicadoras en los próximos años, sino que también tiene importantes implicaciones para los jugadores y para los desarrolladores.

Los desarrollos de juegos exclusivos triple A representan una enorme inversión que no siempre es fácil recuperar. Al adoptar este enfoque de exclusividades temporales limitadas entre PC y consolas se logra rentabilizar mejor este tipo de desarrollos.

Para no perder por completo el valor que ofrece esa exclusividad aplicada a consolas Sony mantendrá una limitación temporal, es decir, sus exclusivos llegarán primero a PS4 (y en un futuro a PS5), y no tendrán una versión para PC hasta dentro de, como mínimo, un año.

Microsoft ha adoptado un enfoque más abierto, ya que sus exclusivos llegan de forma simultánea a PC y Xbox One. Sin embargo, esos exclusivos no llegarán a otras consolas, es decir, los exclusivos de Sony y Microsoft no saldrán en consolas rivales, solo en PC.

Horizon Zero Dawn será uno más en la lista de exclusivos temporales que pronto se ampliará con la llegada a PC de Death Stranding y Final Fantasy VII Remake, aunque este último no aterrizará en compatibles hasta abril del año que viene.

What the hell is wrong with you people.

We made a game, you enjoyed it. Now some more people get to enjoy it. And somehow that takes away from YOUR enjoyment?!

Please be kind to yourselves. Your enjoyment of the game has not diminished because some more people get to play it. https://t.co/UrJXniLBYI

— Sam Sharma (@s3rioussam) March 11, 2020