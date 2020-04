Con el lanzamiento del iPhone SE 2020 Apple ha decidido descatalogar los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, dos smartphones que se situaban en la misma franja de precios que ahora ocupa el nuevo terminal de la compañía de la manzana.

No es casualidad, Apple ha retirado los iPhone 8 y iPhone 8 Plus porque se pisaban directamente en términos de precio con el nuevo iPhone SE 2020. La compañía de la manzana podría haber optado por mantenerlos reduciendo su precio de venta, pero incluso en ese escenario estos modelos quedaban demasiado cerca del nuevo terminal de Apple, y está claro que el iPhone 8 Plus podría haber acabado perjudicando de forma notable a sus ventas, ya que se mantiene como un modelo interesante gracias a su tamaño de pantalla y a su configuración de doble cámara trasera.

La desaparición de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus de la web oficial de Apple no significa que hayan dejado de estar disponibles a nivel general, todavía se pueden comprar sin problemas a través numerosos minoristas, una realidad que no va a cambiar a corto plazo, aunque los precios pueden empezar a subir de forma considerable a corto plazo, así que tenedlo en cuenta.

iPhone 8 y iPhone SE 2020: diferencias y similitudes

Con la salida de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus el catálogo de Apple queda limitado a los siguientes terminales:

iPhone SE 2020, desde 489 euros.

iPhone Xr, desde 709 euros.

iPhone 11, desde 809 euros.

iPhone 11 Pro, desde 1.159 euros.

iPhone 11 Pro Max, desde 1.259 euros.

El iPhone SE 2020 sustituye al iPhone 8 de forma directa, ¿pero en qué se diferencian ambos terminales? ¿Realmente vale la pena saltar al segundo modelo si tenemos un iPhone 8? Para que tengáis claras las diferencias entre uno y otro vamos a compartir con vosotros un resumen completo con sus características principales.

Especificaciones del iPhone 8

Pantalla Retina con panel IPS y un tamaño de 4,7 pulgadas.

Resolución de 1.334 x 750 píxeles y tecnología True Tone.

SoC Apple A11 Bionic con CPU de seis núcleos y GPU Apple de tres núcleos gráficos.

Unidad de procesamiento neural de primera generación.

Memoria RAM: 2 GB.

64 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento no ampliable.

Cámara trasera de 12 MP f/1.8, 28mm con flas quad tone y OIS.

Cámara frontal de 7 MP f/2.2.

Batería de 1.821 mAh, compatible con carga rápida.

Certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua.

iOS 13 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en el botón de inicio.

Wi-Fi 5 y conectividad LTE 4G.

Medidas: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm.

Peso: 148 gramos.

Especificaciones del iPhone SE 2020

Pantalla Retina con panel IPS y un tamaño de 4,7 pulgadas.

Resolución de 1.334 x 750 píxeles y tecnología True Tone.

SoC Apple A13 Bionic con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos gráficos.

Unidad de procesamiento neural de última generación.

Memoria RAM sin concretar, pero debería contar con 3 GB.

64 GB-128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento no ampliable.

Cámara trasera de 12 MP f/1.8, 28mm con flash LED dual-tone y OIS.

Cámara frontal de 7 MP f/2.2.

Batería sin concretar, compatible con carga rápida.

Certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua.

iOS 13 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en el botón de inicio.

Wi-Fi 6 y conectividad LTE 4G.

Medidas: 138,4 x 67,3 x 1 x 7,3 mm.

Peso: 148 gramos.

Como podemos ver las diferencias a simple vista son mínimas y se centran en el SoC y en la conectividad. Sin embargo, Apple ha confirmado que gracias al SoC A13 el iPhone SE 2020 será capaz de acceder a funciones de fotografía computacional avanzadas que hasta ahora eran exclusivas del iPhone 11, lo que significa que estamos ante un avance que va más allá del simple rendimiento bruto.

Habrá que esperar a ver las primeras pruebas para comprobar hasta qué punto puede marcar una diferencia realmente grande la introducción del SoC A13. En cualquier caso, si tenéis un iPhone 8 y buscáis renovar terminal sin saliros de Apple deberíais poner el punto de mira en el iPhone 11 si queréis notar un cambio verdaderamente grande, tanto en términos de diseño como de rendimiento y de funciones avanzadas.