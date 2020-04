La cuenta de Twitter de Crysis ha sido reactivada de una manera bastante curiosa por parte de CryTek, un movimiento que además ha sido totalmente inesperado. Está claro que la compañía está trabajando en un nuevo proyecto, y que este está relacionado con dicha franquicia, ¿pero qué tienen entre manos?

Es una pregunta complicada que de momento no podemos responder con total seguridad, pero las posibilidades se limitan a dos grandes opciones: un Crysis remasterizado o un Crisis 4. Ambas tienen sentido, de hecho CryTek no tendría por qué limitarse a una de ellas, es decir, podría decidirse a sacar adelante ambos proyectos.

Si ponemos un poco de contexto a este movimiento vemos, sin embargo, que la idea de un Crysis remasterizado tiene más fuerza. CryTek ha jugado con esa idea en ocasiones anteriores y ha dejado ver lo bien que podría lucir si se implementara en el CryEngine de última generación. Al mismo tiempo creo que esto sería lo más acertado para la compañía, ya que el clásico mantiene una enorme popularidad, y una remasterización podría acabar por convertirse en un enorme éxito sin requerir importantes esfuerzos a nivel de marketing.

Sé que algunos de nuestros lectores todavía se estarán recuperando de la emoción de pensar en una puesta al día del Crysis original, ¿pero y si os dijera que podría contar, además, con trazado de rayos? CryTek ha publicado una oferta de trabajo en la que buscan a un profesional senior con conocimientos en materia de renderizado que se centrará en el trazado de rayos aplicado al CryEngine.

Es toda una declaración de intenciones. CryTek está trabajando en algo grande y se está preparando, además, para la estandarización del trazado de rayos, un proceso que comenzará con el desembarco de las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series, previstas para finales de este mismo año.

Lanzar un Crysis remasterizado, con gráficos mejorados y trazado de rayos sería un movimiento espectacular por parte de CryTek, ¿pero realmente sería viable? No puedo evitar mostrarme algo escéptico, y el motivo es simple, las exigencias a nivel de hardware que supone renderizar escenas con trazado de rayos son enormes, y Crysis no era un juego asequible en términos de requisitos, así que mejorar su apartado gráfico e introducir dicha tecnología puede acabar dando forma a un «monstruo» capaz de poner a cualquier equipo actual «de rodillas».

Os recuerdo que, según NVIDIA, el primer juego con trazado de rayos obligatorio no llegará hasta 2023.

Hey Nomad, you’re still with us?

— Crysis (@Crysis) April 14, 2020