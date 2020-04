Falta todavía más de un año para la llegada del Google Pixel 6, un terminal que sucederá al Google Pixel 5, cuya presentación está prevista para finales de este año (octubre, probablemente), pero el goteo de información ya ha empezado, y tenemos un rumor bastante interesante que, de hecho, encaja con lo que vimos en su momento en este artículo.

Ya os lo hemos adelantado esta mañana, y ahora tenemos nuevos detalles que nos permiten ampliar un poco más la información que os hemos dado sobre el nuevo SoC que utilizará el Google Pixel 6.

La fuente de esta noticia asegura que el gigante de Mountain View sigue trabajando en el desarrollo de su propio SoC, y que ya se encuentra en un estado tan avanzado que podrá implementarlo sin problemas en el Google Pixel 6, un smartphone que, como hemos indicado, no llegará hasta el año que viene. Sé lo que estáis pensando, ¿y por qué no utilizarlo en el Google Pixel 5? Pues muy sencillo, porque todavía no está terminado.

Sé que puede parecer un poco extraño, pero en realidad esto es un movimiento natural y muy acertado para Google que, de hecho, la acercaría aún más a la estrategia que sigue actualmente Apple. La compañía de la manzana utiliza sus propios SoCs serie A, y gracias a ello se diferencia por completo de los terminales basados en los chips Snapdragon, ofreciendo un rendimiento superior tanto a nivel CPU como GPU.

Debemos recordar, además, que Google ya dio un paso importante de cara al desarrollo de chips personalizados con el Visual Core, una solución que ha permitido a los terminales Pixel ofrecer unas capacidades fotográficas excepcionales. Con la creación de sus propios SoCs la compañía de Mountain View diferenciaría mejor sus terminales, como hace Apple con sus iPhone, y podría esquivar el alto coste de los Snapdragon de gama alta.

¿Qué ventajas ofrecería un Google Pixel 6 con un SoC personalizado?

La más evidente ya la hemos mencionado, un mayor rendimiento gracias al uso de capas de personalización sobre las arquitecturas ARM que todos conocemos, aunque no tengo claro cómo resolverá Google el tema de la GPU. A priori lo más sencillo seria recurrir a Imagination Technologies y utilizar una PowerVR, pero también podrían optar por dar una vuelta de tuerca a las soluciones Mali de última generación.

Además del rendimiento tendríamos el tema del precio. El coste de los Snapdragon 865 se ha disparado de forma notable, y si a eso unimos el extra que supone añadir un módem Snapdragon X55 el gasto total se dispara. Diseñar un SoC personalizado podría ayudar a Google a reducir costes, lo que le permitiría, en teoría, mantener el precio del Google Pixel 6 en un nivel más contenido.

Por último, aunque no por ello menos importante, también podemos esperar una mayor eficiencia y la introducción de soluciones más avanzadas. Por ejemplo, Google podría integrar en dicho SoC una unidad de procesamiento neural totalmente personalizada para mejorar el rendimiento trabajando con cargas de trabajo relacionadas con la inteligencia artificial.

Dado que los primeros rumores apuntaban al posible uso por parte de Google de un SoC Exynos creo que cabe la posibilidad de que ese SoC personalizado esté siendo desarrollado en colaboración con Samsung. Es una intuición, pero creo que tiene mucho sentido. A continuación os dejamos un listado con las posibles especificaciones de este nuevo SoC que vendrá integrado en el Google Pixel 6: