Sonaban campanas que apuntaban a la presentación inminente del esperado iPhone barato, un terminal que acaba de ser anunciado bajo el nombre de iPhone SE 2020, y que mantiene prácticamente todas las claves que habíamos ido viendo en rumores anteriores.

Como sabrán nuestros lectores habituales este es el terminal que conocíamos como iPhone SE 2 y también como iPhone 9. Ambos nombres tenían sentido, pero al final Apple ha optado por llamarlo iPhone SE 2020. No es una mala elección, ya que al fin y al cabo se perfila como sucesor directo del iPhone SE original y facilita a Apple un posicionamiento más claro dentro de su catálogo de smartphones.

A nivel de diseño no hay sorpresas, tal y como habíamos previsto el iPhone SE 2020 es un calco del iPhone 8. Esto quiere decir que mantiene, como vemos en las imágenes, el diseño con bordes redondeados, el mismo formato de pantalla y el acabado en metal y cristal. Los cambios de interés están, por tanto, presentes a nivel de hardware.

Especificaciones del iPhone SE 2020

Pantalla Retina con panel IPS y un tamaño de 4,7 pulgadas.

Resolución de 1.334 x 750 píxeles y tecnología True Tone.

SoC Apple A13 Bionic con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos gráficos.

Unidad de procesamiento neural de última generación.

Memoria RAM sin concretar, pero debería contar con 3 GB.

64 GB-128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento no ampliable.

Cámara trasera de 12 MP f/1.8, 28mm con flash LED dual-tone.

Cámara frontal de 7 MP f/2.2.

Batería sin concretar, compatible con carga rápida.

Certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua.

iOS 13 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en el botón de inicio.

Wi-Fi 6 y conectividad LTE 4G.

Medidas: 67,3 x 138,4 x 7,3 mm.

Peso: 148 gramos.

No hay duda, estamos ante una revisión del iPhone 8 que mantiene línea y acabados, pero que gracias a los cambios que ha introducido Apple a nivel de hardware ofrece una mayor potencia bruta. Una buena opción para los que quieran disfrutar del ecosistema iOS y del rendimiento de un iPhone equipado con un SoC de nueva generación, pero no puedan (o no quieran) pagar el precio que tiene el iPhone 11 (809 euros).

Disponibilidad y precio del iPhone SE 2020

El iPhone SE 2020 estará disponible en precompra a partir del 17 de abril, pero los envíos no empezarán a realizarse hasta el 24 de abril. Podremos conseguirlo en tres versiones, como hemos indicado: 64 GB, 128 GB y 256 GB. Tened en cuenta que la capacidad no es ampliable, ya que no dispone de ranura para tarjetas microSD, así que es importante elegir un modelo que tenga espacio suficiente para cubrir nuestras necesidades a medio y largo plazo.

Apple ha confirmado que el iPhone SE 2020 estará disponible en color rojo, negro y blanco. Podremos entregar un iPhone de segunda mano para conseguir un descuento. Estos son los precios oficiales de cada modelo:

iPhone SE 2020 de 64 GB: 489 euros.

iPhone SE 2020 de 128 GB: 539 euros.

iPhone SE 2020 de 256 GB: 659 euros.

Un viaje al pasado por parte de Apple

Creo que esa es la mejor manera de definir al iPhone SE 2020, un terminal que llega en un momento en el que el sector smartphone trabajando a toda máquina para desterrar los bordes de pantalla.

En general el iPhone SE 2020 tiene el mismo diseño que el iPhone 6, un smartphone que fue introducido en 2014, aunque utiliza una combinación de materiales más «premium», gracias a la unión de aluminio y cristal. Sus enormes bordes de pantalla, especialmente en la sección superior e inferior, y el botón de inicio, nos dejan un formato que para muchos está totalmente obsoleto.

Puede que el diseño esté obsoleto para los estándares actuales, pero es todo un guiño para los fans de Apple y para los fieles del diseño clásico del iPhone, entre los que me incluso, no por ser fan de Apple (no soy fan de ninguna marca), sino por el hecho de que me gusta mucho el diseño clásico de sus smartphones centrado alrededor del botón de inicio.

En su momento pude comprar un iPhone X y acabé optando por el iPhone 8 Plus precisamente por eso, porque me gustó más el diseño de este último y la experiencia de uso que conseguimos con el clásico botón de inicio. El pasado año me plantee cambiar de terminal, pero al final he decidido mantener el iPhone 8 Plus como mínimo durante un año más.

Quizá con el iPhone 12 me anime a renovar smartphone, pero de momento tengo claro que prefiero la experiencia tradicional del iPhone clásico, un valor que Apple ha trasladado a ese iPhone SE 2020.