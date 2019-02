Corsair MM350 Extended XL, análisis: que nada te frene

La construcción de un PC para jugar no se limita a los componentes. El hardware importa, pero los periféricos también, y en este sentido la alfombrilla es, sin duda, uno de los pilares más básicos y más importantes. Tenemos muchas opciones en el mercado, pero la Corsair MM350 Extended XL se ha convertido en nuestro foco de atención por tres razones: es uno de los últimos lanzamientos de Corsair, tiene un tamaño enorme y promete una experiencia totalmente premium, gracias a su excelente calidad de construcción.

Hemos tenido la oportunidad de probar la Corsair MM350 Extended XL durante varias semanas y en este artículo vamos a compartir con vosotros nuestras impresiones, haciendo hincapié, además, en la importancia que tiene una alfombrilla a la hora de jugar y de trabajar. Soy consciente de que es un tema al que muchos usuarios dan poca importancia, pero es un accesorio fundamental, ya que de él dependerá el correcto desplazamiento y la respuesta del ratón.

Una alfombrilla de mala calidad puede frenarnos e impedirnos desarrollar todo nuestro potencial, una frase sencilla que, sin embargo dice mucho y nos permite entender a la primera el peso que dicho accesorio tiene como acompañante de cualquier PC, aunque obviamente su importancia se dispara cuando hablamos de equipos pensados para gaming.

Antes de empezar damos las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de la alfombrilla Corsair MM350 Extended XL y por dejarnos trabajar con total libertad y tranquilidad. ¿Estáis listos? Pues allá vamos

Corsair MM350 Extended XL: vistazo previo

La Corsair MM350 Extended XL es una alfombrilla de alta calidad. Está enfocada como acompañamiento de equipos gaming, pero lo cierto es que tanto por calidad de acabados como por diseño encaja en casi cualquier configuración. De ello da fe su diseño, que como podéis ver en las imágenes es muy sobrio y no tiene nada que ver con otros modelos que presentan colores chillones y terminaciones exageradas.

Nada más sacarla de la caja lo primero que llama la atención es el tamaño de la Corsair MM350 Extended XL, es enorme, y además pesa. Esta alfombrilla está pensada para cubrir tanto la zona del teclado como la del ratón, y como vemos tenemos espacio más que de sobra. Hemos utilizado un teclado Corsair K68 RGB y un ratón Corsair Dark Core colocados de forma espaciada, y si os fijáis detenidamente en los laterales veréis que queda mucho margen.

El diseño y el color que ha elegido Corsair me gusta mucho. La alfombrilla presenta un aspecto sobrio y elegante, conjugando con acierto varios tonos de grises y mostrando el logotipo de la compañía estadounidense de una manera muy peculiar.

Las sensaciones que transmite la Corsair MM350 Extended XL al tacto son muy buenas. Como dije al principio la alfombrilla pesa, pero no solo porque sea grande, sino porque es un modelo robusto que está construido con materiales de primera. No, no tiene nada que ver con esas alfombrillas que podemos encontrar a precios de saldo, la Corsair MM350 Extended XL se sitúa en otro nivel.

En la parte inferior, la cara que toca el escritorio, tenemos una terminación en goma antideslizante que ofrece un agarre perfecto y resulta muy fácil de limpiar. En la parte superior, la zona donde se colocan teclado y ratón, tenemos un acabado en tela micro-tejida resistente al desgaste y a la suciedad que reduce la fricción, consiguiendo un deslizamiento perfecto para que nada te frente. Los bordes están terminados en hilo cosido de alta calidad.

Antes de entrar a contaros nuestra experiencia de uso os detallamos las especificaciones clave de la Corsair MM350 Extended XL:

Tela micro-tejida en la parte superior de baja fricción y alta resistencia.

Base de goma antideslizante.

Medidas: 930 x 400 mm.

Grosor y peso: 5 mm y 540 gramos.

Borde cosido con hilo de alta calidad.

Impresión resistente al desgaste.

Precio: 39,99 euros.

Corsair MM350 Extended XL: experiencia de uso

He utilizado la Corsair MM350 Extended XL durante más de un mes con un ratón Corsair Dark Core y un teclado Corsair K70 RGB MK.2, y mi experiencia ha sido muy positiva. Tenía dudas por el tamaño de la alfombrilla, pero he podido cuadrarla a la perfección en mi escritorio. Tened en cuenta, eso sí, que es grande, y aseguraos de que se adapta al espacio que tenéis disponible. En caso de que sea muy grande podéis optar por el modelo XL, que tiene un tamaño más reducido pero mantiene la calidad de acabados y el diseño. Su precio es de 24,99 euros.

El hecho de tener una alfombrilla que cubre tanto el teclado como el ratón y deja espacio de sobra en los laterales aporta un toque de estilo a cualquier escritorio, y además resulta muy cómodo, ya que tenemos un espacio unificado en el que mover el ratón sin ningún problema.

En mi trabajo diario las sensaciones han sido muy buenas. El deslizamiento del ratón ha sido perfecto en todo momento y las sensaciones que transmite la Corsair MM350 Extended XL al tacto son muy buenas. Su superficie es muy suave, pero tiene un toque ligeramente áspero que le da personalidad. Es como comer un dulce que tiene un pequeño toque salado, sabroso y único.

Tras más de un mes de uso el desplazamiento del ratón seguía siendo perfecto, y la alfombrilla se ha mantenido impecable. Es un dato importante, ya que ha hecho frente a sesiones de hasta 12 horas de uso al día durante más de cuatro semanas.

Sé lo que os estáis preguntando, ¿y qué hay del rendimiento en juegos? La Corsair MM350 Extended XL consigue un deslizamiento tan ágil y eficiente que hace que puedas olvidarte de todo y concentrarte en lo que realmente importa: mantener esas zonas en el Crisol cuando juegas al jugador contra jugador de Destiny 2, acertar todos los tiros en la cabeza de ese zombi que viene a por ti en Resident Evil 2 y acertar esa onda sónica cuando estás gankeando con Lee Sin.

Conclusiones

La Corsair MM350 Extended XL es una alfombrilla sobresaliente, no solo por su calidad de construcción y sus acabados, también por el diseño que ha elegido Corsair. Con este modelo la firma se aleja de una estética gaming muy marcada y opta por un aspecto mucho más sobrio, todo un acierto, ya que la convierte en un complemento ideal para casi cualquier PC.

En lo que respecta a mi experiencia de uso no tengo nada que objetar, la Corsair MM350 Extended XL ha cumplido de sobra con mis expectativas y me ha demostrado que ofrece un valor equilibrado para el precio que tiene, algo que la convierte en una buena compra.

Si buscas alfombrilla y quieres un modelo de gran tamaño que cubra también al zona del teclado la Corsair MM350 Extended XL es una de las mejores opciones que existen actualmente.