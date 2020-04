El nuevo Firefox para Android está cada vez más cerca: ha llegado la beta

El nuevo Firefox para Android sigue en el horno, pero ya le queda menos para llegar al gran público: de cumplirse las previsiones de Mozilla, lo habrá hecho antes de que acabe la primavera.

Si usas la versión corriente de Firefox para Android, ya lo sabes: el navegador apenas ha recibido actualizaciones en los últimos meses y todas han sido para corregir errores y aplicar parches de seguridad, y el motivo no es otro que la renovación del mismo, lastrado desde hace años por un rendimiento desigual y que no llama a su adopción. Así surgió Firefox Fenix, renombrado más tarde como Firefox Preview.

Pero no te confundas: Firefox Preview se enfoca casi por completo en renovar la forma, que no el fondo. Las tripas del navegador son las mismas sin importar la versión, si bien no es este el principal problema de Firefox para Android. Aunque el motor web de Firefox no está al nivel del de Chrome, el escollo a salvar era la interfaz del navegador y la tecnología con la que está desarrollada, ofreciendo un desempeño más pobre del esperado.

Así, en Mozilla programaron de cero una nueva interfaz y aprovechando la vez, reorganizaron las funciones y, por lo tanto, la experiencia de usuario del navegador. El nuevo Firefox para Android funciona más fluido y se ve diferente; y mientras que lo primero está siendo gratamente recibido por todos los usuarios que ya lo han probado, lo segundo no termina de convencer de igual manera.

Lo más doloso es que ha desaparecido el soporte para instalar extensiones, aunque permite instalar una de las críticas, en el caso de que las protecciones de privacidad integradas no sean suficiente: el bloqueador de publicidad Ublock Origin. Por lo demás, la página de inicio es diferente, el tratamiento de los marcadores también -aunque siguen estando y sincronizándose perfectamente junto con el resto de datos- y la barra de navegación -una de las quejas más sonadas- ya se puede mover a la parte superior durante la navegación.

Sin embargo, guste más o menos la renovación, en un par de meses a lo sumo -de nuevo, si se cumplen los plazos: no sería el primer proyecto que se vé afectado por la situación actual con el coronavirus- no habrá para elegir más que una única versión de Firefox para Android. Y por el momento los tiempos se están respetando: en enero llegó al canal de pruebas inestable (Nightly) y ahora acabe de hacerlo al beta, paso previo antes de que se imponga como versión estable.

Si quieres adelantarte e ir dándole un tiento, puedes instalar desde Google Play Firefox beta o Firefox Preview, que todavía sigue disponible para su instalación. Ninguno de los dos reemplaza a la versión estable, así que no tendrás problema.