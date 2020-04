Observer: System Redux es una revisión para PS5 y Xbox Series X del título que llegó en 2017 a las consolas de la generación actual, incluida Nintendo Switch. Los responsables del proyecto, Bloober Team, han publicado un vídeo en Youtube donde detallan algunas de las mejoras gráficas más importantes que traerá este título, y como no podía ser de otra forma ya tenemos los primeros vídeos comparativos.

Esta adaptación de Observer a las consolas de nueva generación aprovecha todo el potencial de PS5 y Xbox Series X para subir la resolución y la tasa de fotogramas, y también introduce algunas mejoras gráficas que se dejan notar en muchos aspectos, incluyendo desde el modelado y el grado de detalle de personajes y escenarios hasta el texturizado y, como no, los efectos de iluminación.

La resolución que tendrá Observer: System Redux en PS5 y Xbox One X será 4K nativo, y mantendrá 60 FPS totalmente estables. Ya os hemos explicado esta cuestión anteriormente, gracias a la mayor potencia gráfica de de ambas consolas el 4K no será un problema, y la integración de un procesador Zen 2 de ocho núcleos, cuyo IPC está a años luz del Jaguar que utilizan PS4 y Xbox One, hace posible alcanzar y mantener de forma estable 60 FPS.

Se había hablado mucho de que ambas consolas iban a soportar resoluciones 8K, pero como ya os dije en su momento esa era una simple opción para contenidos multimedia, es decir, no debíamos caer en el error de pensar que PS5 y Xbox Series X iban a ser capaces de mover juegos de nueva generación en 8K. Ni siquiera una RTX 2080 Ti puede con dicha resolución de forma aceptable, y cuesta 1.200 euros, así que no debemos esperar que lo logre una consola de entre 400 y 600 euros, no tiene ningún tipo de sentido.

Observer: System Redux tendrá trazado de rayos en PS5 y Xbox Series X

Se trata de una versión multiplataforma que llegará a ambas consolas, y también a PC, así que el trazado de rayos estará disponible en todas sus versiones. No tenemos claro qué necesitaremos en PC para poder activar dicha tecnología, es decir, si será exclusiva de las RTX serie 20 o si se podrá utilizar también en tarjetas gráficas Radeon de AMD.

Dado que el lanzamiento de Observer: System Redux está previsto para finales de este año (acompañará a PS5 y Xbox Series X en su lanzamiento) lo más probable es que esté preparado para funcionar sin problemas con las nuevas tarjetas gráficas Radeon RDNA 2 de AMD, una generación que, como sabemos, ha sido la elegida para potenciar a las consolas de nueva generación y que cuenta con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

Y hablando de trazado de rayos, debo decir que lo ve veo en el vídeo no resulta espectacular, pero lo cierto es que encaja con las expectativas que tenía con respecto a dicha tecnología aplicada a los juegos de las consolas de nueva generación. Se utiliza de forma limitada y se aplica a un aspecto concreto, la iluminación. Nada que no hayamos visto ya en PC.

Sé que más de uno tenía las expectativas por las nubes con PS5 y Xbox Series X, pero esta sencilla comparativa nos deja una nueva dosis de realidad. Al final ambas consolas no serán más potentes que un PC de gama media actual, aunque puede que gracias a la optimización y a los desarrollos totalmente personalizados acabemos viendo juegos que apuren al máximo la potencia de PS5 y Xbox Series X y que logren marcar una diferencia más notable frente a la generación actual.