Pese a que este fin de semana han comenzado ya las primeras medidas de desescalada y desconfinamiento, todavía somos millones de españoles los que seguimos «encerrados» dentro de nuestros hogares. Sin embargo, todavía existen algunos sectores que permanecen al pie del cañón para protegernos y abastecernos en estos momentos de crisis, entre los que hemos querido destacar en esta ocasión, las telecomunicaciones.

Y es que ahora más que nunca, los ordenadores e Internet se han convertido en el eje central de nuestras vidas sociales, laborales y de ocio en general, llegando en muchos casos y países de Europa, a saturar las líneas y redes locales. Por suerte, en España no sólo no hemos tenido estos problemas, sino que incluso podemos estar orgullosos de habernos mantenido en niveles inferiores a cualquier posible saturación.

¿La razón? No es otra que una de las infraestructuras más extensas del territorio europeo, que además de una alta calidad, nos ofrece una cobertura cada vez más extensa. Aunque no somos pocos los que habremos oído en alguna ocasión la frase de: “Lo sentimos no hay cobertura en tu zona, no podemos instalarte nuestra fibra óptica”, o el hecho de que pese a que el vecino de la calle de al lado pueda contratar el tramo completo de velocidades y fibra óptica, a nosotros sólo nos puedan ofrecer paquetes y coberturas menores.

Algo que desde Adamo Telecom quieren corregir a toda costa, optando por una apuesta de financiación de hasta 250 millones de euros, que le permitirá continuar con la expansión de su red de fibra óptica en marcha para cubrir el máximo terreno nacional, incluidas las zonas rurales de la «España vacía».

Pero no sólo eso, sino que además mantiene el compromiso de un servicio de confianza, más cercano, y con la mejor calidad de conexión posible, con velocidades de hasta 1.000 MB por segundo, reales y testados. Entonces, si me ofrecen fibra a la carta y la mejor conexión ¿será caro, verdad? Para nada.

De hecho, y en aras de combatir el distanciamiento actual, Adamo acaba de anunciar una oferta especial de mayo, en la que todas sus opciones con esta fibra óptica de alta velocidad de 1.000 Mbps, estarán disponibles por sólo 10 euros al mes durante los primeros tres meses, incluyendo un alta e instalación gratuitas del router WiFi 5G.

Así pues, en Adamo podremos encontrar todas estas ofertas de fibra óptica, con la posibilidad de una contratación de sólo los servicios de Internet, sin la necesidad de contratar ningún otro servicio adicional adherido. Aunque también contaremos con la posibilidad de añadir también la línea de teléfono fijo, e incluso dar el salto completo a la compañía, destacando las ofertas de fibra y móvil, que manteniendo esta oferta de 10 euros de cuota mensual, nos sumará también la línea de teléfono móvil, con llamadas ilimitadas y hasta 20 GB de datos en itinerancia.

Si no estás contento con el actual servicio que te está ofreciendo tu compañía, o si piensas que puedes ser uno de los afectados por la posible bajada de velocidad selectiva, siempre puedes revisar y comprobar la verdadera velocidad de conexión a Internet que te están ofreciendo actualmente, y ponerla en balanza con los 1.000 Mb por segundo y los precios y ofertas de fibra óptica de Adamo.

Más sobre Adamo: La fibra óptica que llega allá donde estés

Con más de 15 años de experiencia en el sector, Adamo fue el primer operador en España en ofrecer servicios de fibra de 1.000 Mbps con un modelo de despliegue único a través de acuerdos con socios locales como ING o BBVA. Y es que su estrategia se ha centrado siempre en el potencial local, con el máximo objetivo de desplegar su red en las zonas rurales donde prácticamente no hay acceso a Internet de alta velocidad y donde muchas veces no llegan otros operadores (sin descuidar tampoco las grandes zonas urbanas).

Actualmente, Adamo cuenta con cobertura propia en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla, Cantabria, Navarra, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Lugo, continuando con una rápida expansión.