Warhammer: Age of Sigmar será un RTS en 2023

Normalmente, cuando se sabe que un juego de referencia como Warhammer: Age of Sigmar va a ser adaptado para convertirse en videojuego, el primer impulso es felicitar a la comunidad de aficionados al mismo. Sin embargo, la experiencia ya nos ha enseñado que, en no pocas ocasiones, ocurre lo mismo que cuando un videojuego es llevado a la gran pantalla: cualquier parecido con el original es pura coincidencia. Y esto es algo que provoca un singular rechazo por parte de los amantes del título original. No digo que éste sea el caso, no se me malinterprete, pero no negaré que veo posibilidades en este sentido.

Pero bueno, empecemos por el principio: el estudio Frontier acaba de publicar un comunicado en el que informa de que ha llegado a un acuerdo con Games Workshop, empresa responsable de Warhammer. Y como fruto del mismo, anuncia que Age of Sigmar llegará a múltiples plataformas (PC, consolas y servicios de streaming de videojuegos, sin indicar cuáles en ninguno de los casos) en forma de título de estrategia en tiempo real. De momento la fecha de lanzamiento es un «año fiscal 2023». Cabe esperar que dentro de algún tiempo se «mojen» y sean algo más concretos.

En palabras de David Braben, ejecutivo de Frontier, «Estamos encantados de anunciar esta licencia con Games Workshop. Personalmente, creo que es una gran noticia que dos empresas creativas del Reino Unido tan bien establecidas y de clase mundial con alcance global estén colaborando en un nuevo proyecto. Esperamos trabajar estrechamente con el equipo de Games Workshop para llevar el rico mundo de Warhammer Age of Sigmar a una amplia audiencia a través de un juego de estrategia en tiempo real inmersivo y accesible tanto para PC como para consola.»

Por su parte, Jon Gillard, Jefe Global de Licencias en Games Workshop, afirma «A medida que Warhammer se convierte en una marca cada vez más grande y nuestras legiones de fanáticos en todo el mundo buscan formas emocionantes de experimentar el esplendor de nuestros entornos, siempre estamos buscando socios de la más alta calidad para trabajar. Frontier es una empresa así, con una herencia increíble y una capacidad de desarrollo innovadora y altamente pulida, claramente demostrada por su convincente visión para este juego. Este será el primer RTS ambientado en el mundo de fantasía épico de Age of Sigmar, que es el tipo de juego que Warhammer y los fanáticos de la estrategia han estado reclamando.»

Ahora reconozco que mi conocimiento de Warhammer es un tanto limitado pero, hasta donde yo llego, ¿no se juega con dados? Es decir, puestos a plantearlo como un juego de estrategia, ¿no habría tenido más sentido optar por un juego de estrategia por turnos? He vivido enfrentamientos dialécticos de horas entre jugadores de Civilization (turnos) y Age of Empires (tiempo real), casi me atrevo a decir que se trata de un enfrentamiento similar al de concebollistas vs sincebollistas, o amantes y detractores de la pizza con piña.

Desde luego la mecánica de la versión de tablero, con turnos y tiradas de dados está más cerca de los turnos que del tiempo real. Ahora bien, quizá lo que cabe preguntarse es si ambas compañías buscan atraer al videojuego a quienes ya disfrutan de Age of Sigmar con sus figuras o, por el contrario en realidad apuntan a un público distinto, más acostumbrado a la rapidez de la gran mayoría de los juegos hoy en día.

