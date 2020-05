Convierte tu Raspberry Pi en una cámara de 12,3 megapíxeles

Con el tiempo he aprendido que hay tres tipos de usuarios de Raspberry Pi: los que la utilizan para un fin muy concreto; quienes disfrutan descubriendo y probando nuevos usos para este sensacional dispositivo; y aquellos que la compraron más por curiosidad y que, a día de hoy, la tienen guardada en un cajón desde hace meses (o incluso años). No diré en qué grupo estoy yo, pero sí que para los segundos y terceros esta noticia puede resultar de lo más interesante.

Y es que la Raspberry Pi Foundation acaba de presentar High Quality Camera, una pequeña placa para conectar a nuestra raspi y que cuenta con un sensor de 12,3 megapíxeles y montura CS, y un adaptador opcional para montura C, más los de terceros que la hacen compatibles con otras familias. Algo que puedes apreciar fácilmente por la imagen superior, en la que vemos este nuevo componente con un Canon 70-200mm f/2.8, en una combinación que parece poco práctica pero sin duda muy llamativa.

Por si te estás preguntando por sus características técnicas, estos son los puntos más importantes:

– Sensor Sony IMX477R de 12,3 megapíxeles, diagonal del sensor de 7,9 mm, tamaño de pixel 1.55 x 1.55 micras.

de 12,3 megapíxeles, diagonal del sensor de 7,9 mm, tamaño de pixel 1.55 x 1.55 micras. – Formato salida: RAW12/10/8 , COMP8

, COMP8 – Enfoque: ajustable 12.5mm – 22,4mm

– Montura optica: Montura CS (con adaptador C opcional)

– Filtro IR: incluido

– Trípode: rosca 1/4

En cuanto a objetivos, aunque ya hemos aclarado que con adaptadores es posible montar prácticamente todo lo que se te pase por la imaginación, para el lanzamiento de High Quality Camera la fundación Raspberry Pi propone dos lentes, de 6 y 16 milímetros respectivamente (que, al menos en los distribuidores españoles se adquieren por separado), y que puedes ver en la imagen inferior, junto a la placa y el adaptador opcional para trípode

No estamos hablando del primer adaptador para convertir una Raspberry Pi en una cámara digital. Ya en 2013 la fundación lanzó su primera placa de cámara, que contaba con un sensor OmniVision OV5647 de 5 megapíxeles, y que fue seguida rápidamente por la placa original Pi NoIR, equipada con sensor infrarrojo.

Evidentemente no estamos hablando de emplear este adaptador para convertir una Raspberry Pi en una cámara digital (ya sea de foto o vídeo) con la que salir al campo a hacer fotos, algo que evidentemente no es imposible, pero seguramente no resultaría nada cómodo ni práctico. Sin embargo sí que hay otros usos, tanto para aficionados como profesionales, en los que se pueden hacer cosas realmente interesantes.

Se me ocurre, por ejemplo, que la utilización de un sistema de este tipo ofrece una alternativa económica y de alta calidad a generadores de contenido online que, por razones presupuestarias, optan por emplear webcams (con las limitaciones ópticas que ésto implica) frente a cámaras digitales de objetivos intercambiables. O también sistemas automatizados de grabación / captura de imagen: desde un sistema de seguridad hasta la base tecnológica para automatizar capturas durante largos periodos de tiempo.

Dicho de otra manera, con Raspberry Pi High Quality Camera es posible reproducir muchas acciones que se llevan a cabo con webcams, así como con cámaras conectadas a un PC, pero mejorando en calidad de imagen en el primer caso, y disfrutando de una importante reducción de costes en el segundo. Y esto por un precio de salida de 50 dólares, ¿a que suena interesante?