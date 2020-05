Pese a ser una de las aplicaciones más fáciles de utilizar, y contar con un respaldo y alcance como los de su empresa madre, Google Duo no ha logrado sacar un verdadero provecho a la actual situación de teletrabajo y la cada vez mayor demanda de servicios de videoconferencias por culpa de un factor: la necesidad de ceder nuestro número de teléfono.

Y es que además de ser uno de los datos que menos nos gusta a la hora de guardar nuestra privacidad, la amplia selección de herramientas gratuitas que nos dejan registrarnos y hacer uso de sus servicios con tan sólo una cuenta de correo, han terminado por relegar a Google a un segundo plano, incluso frente otras herramientas propias como Hangouts. Sin embargo, según la última información filtrada por la desarrolladora Jane Manchun Wong, parece que Google Duo estaría por cambiar sus requisitos.

Tal y como se muestra en esta captura de la aplicación para móviles, la última versión para desarrolladores estaría habilitando la posibilidad de realizar y recibir llamadas directamente entre direcciones de correo, obviando así la anterior necesidad de difundir nuestro número de teléfono para poder recibir las llamadas de otros.

No obstante, la poca información de esta captura no nos termina de aclarar si se trata de una función sustitutiva, o si por el contrario, simplemente se trata de una opción añadida alrededor del ya presente registro con un número de teléfono. Aunque no se trataría de la primera vez que Google Duo abre sus requisitos, habilitando anteriormente la misma posibilidad de realizar llamadas en con solo una cuenta de correo electrónico en enero, en exclusiva para la versión de web de su aplicación.

Parece mentira que hayamos tenido que esperar a una situación como la actual para que Google comience de verdad a escuchar las demandas de sus usuarios, aunque con un poco de suerte, este potente aumento en la demanda de estos servicios se mantendrá un poco más en el tiempo, asegurándonos la llegada de algunas nuevas funcionalidades y mejoras que perdurarán en el futuro tras la normalización.