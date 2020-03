Google Duo aumenta a 12 el número de participantes en las llamadas grupales

Google Duo ha aumentado la capacidad de las videollamadas grupales hasta los 12 participantes, según ha anunciado en Twitter Sanaz Ahari, directora senior de Producto y Diseño de la compañía. El motivo no es otro que el auge que están teniendo las aplicaciones de comunicaciones, todo a causa del maldito coronavirus que nos acecha y nos obliga a recluirnos en nuestras casas.

Puede que Google Duo no sea la aplicación más popular de su categoría, pero a fuerza de meterla con calzador en todo Android que se tercie el gigante de Internet ha conseguido que al menos mucha gente sepa de su existencia, y que otra tanta se anime a probarla. Además, hay que reconocer que funciona bastante bien y que Google la ha mantenido con dedicación desde que la lanzasen hace casi cuatro años.

Google Duo nació como alternativa a aplicaciones como FaceTime de Apple, pero también para intentar salvar patinazos como el que tuvieron con Hangouts, que nunca terminó de cuajar entre el gran público. Así, la compañía dio un golpe de timón y llegó a lanzar varias apps de comunicaciones, cada una enfocada en un caso de uso diferente: de Allo, competencia directa de WhatsApp y que pasó a mejor vida a finales de 2018, a la que nos ocupa, cuya aceptación parece ser mayor.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19

— Sanaz (@sanazahari) March 27, 2020